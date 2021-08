Alejandro Gaviria preferiría una mujer como vicepresidenta, dijo en 2020

En redes sociales circula una entrevista que el entonces rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, hoy candidato presidencial, dio al colectivo de opinión Los mismos gatos en noviembre pasado, de 2020, en donde le preguntaron, entre otras cosas, si "de manera hipotética usted fuera candidato presidencial" quién sería su fórmula vicepresidencial.



Gaviria respondió en su momento que no le molestaba el nombre de Juanita Goebertus, que fue el primero que le mencionaron, en tono de broma, aunque también se refirió a Claudia López y otras mujeres líderes de la izquierda.

Cuando le preguntaron si consideraría a Claudia López como fórmula vicepresidencial, el entonces rector dijo que no "porque ella tiene que terminar su alcaldía en Bogotá", pero cuando le replicaron que "nadie dijo que sería para el 2022", a lo que Gavíria interpeló diciendo que en esas circunstancias "yo sería la fórmula de ella", al referirse como "una de las líderes políticas mas importantes que tiene este país".

Cuando le hicimos esta entrevista a @agaviriau le pregunté por su “hipotética” fórmula a la vicepresidencia ¿ustedes qué opinan? pic.twitter.com/iUr2BMvV6V — Natalia Rivera Q. (@RiveraNat) August 26, 2021

Siguiendo con el "caso hipotético" que le planteaban los panelistas de Los mismos gatos, Alejandro Gaviria mencionó otros nombres que le gustaban, en ese momento en noviembre, para acompañarlo en una 'eventual candidatura presidencial': "admiro a muchas mujeres, Ángela María Robledo me gusta".



También confesó que compartió en un evento de la Alcaldía de Bogotá para el día de la Independencia del año pasado con "la líder social Francia Márquez y me pareció excelente, con la fuerza que tenía y la forma de traer la voz de las regiones".



Sin embargo durante la charla sobre ese tema se mostró dubitativo y dejó en claro que todo "va a depender de las circunstancias" cuando llegue el momento de elegir la fórmula vicepresidencial, aunque ya a estas alturas, como candidato presidencial, se conocen los primeros nombres de quienes lo acompañarán en la campaña a Alejandro Gaviria.