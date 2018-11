Luigi Echeverri y su diatriba

Luis Guillermo Echeverri, quien este miércoles lanzó una fuerte diatriba contra todos los sectores que no apoyen el gobierno del presidente Iván Duque, es un hombre poco conocido en el sector público.



De hecho se le conoce más por ser el hijo de Fabio Echeverri Correa, un líder gremial y un gran generador de opinión por décadas.

Su padre, Fabio Echeverri, presidió la Asociación Nacional de Industriales, y desde esa posición se convirtió en un referente del debate público.



En sus últimos años fue el gerente de las dos campañas presidenciales de Álvaro Uribe y no aceptó cargos públicos, pero sí representaba al Presidente de la República en juntas directivas.



A él, al padre de Luis Guillermo, se le reconoce por haber impulsado la reelección de Uribe. Fue famosa su observación de que ese propósito solo requería la aprobación de “un articulito”, de la Constitución.



Su hijo, Luis Guillermo, quien escribió una fuerte diatriba contra los medios de comunicación, contra los gremios y contra todo el que de alguna manera apoyó el gobierno de Juan Manuel Santos, fue conocido primero en el país como un gran rejoneador. Un gran amante de los toros.



Igual que su padre, amante de los caballos. De hecho se le escucha decir que le encanta pasar tiempo en las pesebreras.



La importancia de su padre y su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe lo llevaron a ser funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde pasó varios años y donde se conoció con el hoy presidente de los colombianos, Iván Duque.



Luigi fue jefe de Duque en el BID y desde allí cultivaron una muy buena amistad.

Se graduó como abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, y luego hizo una maestría en economía agrícola en la universidad de Cornel, en los Estados Unidos.



Tiene fama de ser aplicado. Juicioso. Muy riguroso. Un hombre de resultados donde lo pongan.



Es de un carácter fuerte, como el de su padre. Y como su voz es recia, a muchos les parece que anda regañando o enojado, pero ese es su carácter.



Rehusar dar entrevistas, no le gusta figurar en medios.



Pero se volvió amigo incondicional del presidente Duque.



Luigi asegura que fue su propia decisión no formar parte del gobierno de su amigo el Presidente. Hubiera podido ser ministro si hubiera querido. O acceder a cualquiera otro tipo de cargo, porque tiene toda la confianza del Presidente.



Es un hombre de pocos amigos. Más bien dedicado a su familia.



En fuentes de Palacio se dice que es un hombre que le habla al oído al Presidente. Que el mandatario lo consulta con alguna frecuencia. Que es influyente.



Pero varias personas consultadas prefirieron no hablar del tema. O bien porque no lo conocen, porque no saben de su vida, o porque creen que cualquier alusión a algún aspecto de su vida puede generar una reprimenda pública.



En su diatriba divulgada con motivo de los 100 días del gobierno del presidente Duque, Luigi criticó que el país venga de una “dictadura mediática que funcionó de maravilla con el aceite lubricante y los aditivos de la grasera que manejaron divinamente quienes de puestos familiares en la casa editorial saltaron a dedo al manejo del Estado”.



Echeverri también arremetió contra los gremios del sector privado a los que acusó de haber rayado “en la lambonería” en el anterior gobierno.



Hizo una defensa cerrada del expresidente Álvaro Uribe y dijo que Juan Manuel Santos “se inventó que aquí el malo, el corrupto, el ‘paraco’ era Uribe, para que los medios bajo su control e incentivos contractuales tuviesen a quien echarle la culpa de todo”.



Luigi aseguró que hay un “frentero crimen” callejero narcoterrorista, claramente injustificable y hoy más que nunca bien representado “en el parlamento e infiltrado en el sistema educativo, en algunas muy miopes centrales obreras y hasta en algunas instancias del servilismo castrense que también desfiló por La Habana, saludando a Raúl (Castro) y sus generales)”.



El texto de Echeverri coincide en algunos conceptos con otro igualmente extenso, pero diferente en su estructura, escrito por el expresidente Álvaro Uribe, también con ocasión de los 100 días del gobierno del presidente Iván Duque, y en el que traza algunos derroteros para lo que vendrá del gobierno.



