¿Quién es Lina Moreno de Uribe, esposa del expresidente?

A Lina Moreno Mejía, esposa del expresidente Álvaro Uribe, pocas veces se le ve en medios, prefiere esta alejada de ellos. Su último pronunciamiento fue este domingo, cuando emitió un comunicado sentando su posición, a raíz de la detención domiciliario que la Corte Suprema de Justicia le ordenó al hombre con quien ha estado casada los últimos 41 años.



Lina Moreno (Medellín, 1955) es hija de Marina Mejía y Darío Moreno Restrepo, quien fue presidente de la Cervecería Unión (Cervunión) y alcalde de Medellín a mediados del siglo pasado.



Estudió en el colegio del Sagrado Corazón de Medellín. Años después, siguiendo su pasión por los libros, estudió filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y se sumergió en lecturas de filósofos como Espinosa, Descartes y Heidegger.



Antes de que Uribe llegara a la presidencia, en su carrera como senador (1986 - 1994), Lina ya estaba junto al exmandatario. Tuvieron dos hijos: Tomás y Jerónimo Alberto Uribe Moreno.



"Cuando nuestros hijos, Tomás y Jerónimo, eran nenes, él estaba en la campaña para senador, y a pesar de esto, me pidió terminar mis estudios de filosofía... Yo preparaba los teteros, él se los daba, incluso cambiaba sus pañales", le contó a AFP.



Durante ocho años, Moreno, quien se considera una persona tímida, fungió como primera dama, sin embargo, en una de las pocas entrevistas que ha dado señaló que ese cargo no existe. "En Colombia, este cargo de Primera dama no existe. No creo que sea mi papel de cogobernar o dar órdenes", señaló a la AFP.

Como primera dama estuvo a cargo de la Consejería Presidencial de Programas Especiales, creada en 2003 con el objetivo de apoyar al Gobierno en el logro de metas de política social planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo.



Entre sus funciones, sin llamar la atención, lideró el “Programa de Promoción de Derechos y Redes Constructoras de Paz”, el cual buscaba incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de los adolescentes, para contribuir a la disminución de los embarazos de niñas y adolescentes.



Tampoco fue muy amante de vivir en la Casa de Nariño, incluso así se lo dijo en su momento a Juan Gossaín: “Es que la Casa de Nariño es un lugar muy aburridor para vivir”.



Lina Moreno de Uribe, en 2008, siguiendo su gusto por la política, pensó en lanzarse a un cargo político, pero nunca "se atrevió".



"Hace dos años pensé en lanzarme para la Alcaldía de Rionegro cuando Uribe acabara la Presidencia. Pero ahora creo que no tengo el alma para puestos públicos. Creo que es posible hacer política e interesarse por lo público desde otros lugares, no necesariamente los cargos políticos", le dijo en 2010 a EL TIEMPO.



En una entrevista con AFP, Moreno, de contextura delgada y de una altura que ronda un poco más de 1,50, señaló que "Uribe sabe escuchar, es un hombre de diálogo, un gran interlocutor". En esa también señaló que no sabe bailar, y prefiere escuchar U2, de Queen y Fito Paez.



Al finalizar el gobierno de Uribe, aseguró en una entrevista con este diario que quedó contenta con la labor que ejerció. "Me deja contenta haber contribuido un poco a que esa imagen que tradicionalmente hemos tenido de la Primera Dama se transformara en la de 'gestora social', en la medida en que se logró que la gente fuera más consciente de las verdaderas posibilidades y limitaciones que tenemos al ser esposas de mandatarios sin ser servidoras públicas".

"Voy a volver a mi vida privada de ama de casa; voy a disfrutar de Álvaro y de mis hijos; leeré un buen libro; escucharé música; tendré inaplazables almuerzos con familiares y amigos: eso sí que lo sueño. Compartiré una copa de vino y una buena conversación; voy a cuidar las matas de mi jardín... ¡hay tanto para hacer! Y como siempre lo he hecho, voy a estar al lado de quien me necesite", agregó.



El senador Uribe ha señalado en los últimos años que le preocupa la salud de su esposa, quien hoy con 64 años, vive en Rionegro, donde tiene vacas, gallinas, chivos, patos y una huerta como, lo soñaba mientras era primera dama.

