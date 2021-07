¿Qué sigue después de las recomendaciones de la CIDH?

Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer los hallazgos y recomendaciones a las que llegaron luego de su visita de trabajo a Colombia realizada desde el 8 hasta el 10 de junio, en donde sostuvieron diálogos con autoridades de las distintas ramas del poder público y órganos de control, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal.

Asimismo, se reunió con diversas víctimas de violaciones de derechos humanos, personas defensoras, colectivos de mujeres, afrodescendientes, indígenas, periodistas, representantes de movimientos sociales, gremios empresariales y agentes de la fuerza pública, organización de carácter internacional y el cuerpo diplomático.



La Comisión destacó que recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonios y escuchó a más de 500 personas. Adicionalmente, la organización resaltó que “el Estado de Colombia y la sociedad en su conjunto tienen una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de participación ciudadana”.



Preocupaciones

En el informe entregado por la Comisión, la organización destacó sus principales preocupaciones en torno a temas como el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género en el marco de la protesta, la violencia étnico-racial en el marco de la protesta, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición, así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar.



Adicionalmente, la CIDH también alertó por las inconsistencias en las cifras registradas por entidades del Estado, “así como por las disparidades presentadas entre los números reportados por éstas y aquellos que han resultado de los hechos documentados por la sociedad civil, principalmente en relación con víctimas fatales y con personas desaparecidas”. E instó al Estado a mantener un registro de información “consistente, actualizado y público”.



Silvia Serrano, abogada experta en derecho internacional de los derechos humanos, considera que la Comisión mostró “un panorama integral de la situación”, ya que, según ella, las observaciones y recomendaciones incluyen no sólo temas de uso de la fuerza letal y no letal, la desaparición, la asistencia militar, el uso de la justicia penal militar, sino que agrega detalles sobre las afectaciones concretas a ciertos grupos como denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas, violencia contra personas LGBTI, discriminación étnica y racial, las agresiones a la prensa y “se pronuncia sobre el alcance del derecho a la protesta haciendo distinciones fundamentales sobre los bloqueos”. Adicionalmente, según la experta, la Comisión se involucra “en temas novedosos como el uso de internet en este contexto y el ciberpatrullaje”.

Consideraciones

La visita de trabajo de la Comisión fue un primer paso, un diagnóstico que la CIDH hizo a Colombia en términos de derechos humanos en el contexto de las protestas.



Si bien el Gobierno colombiano coincidió con algunas de las observaciones contenidas en el documento, se apartó y rechazó observaciones sobre temas como la separación de la Policía del Ministerio de Defensa, los pronunciamientos sobre la herramienta de traslado por protección, los bloqueos y la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia.



“Colombia cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento”. Razón por la cual el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza la idea y, además, argumenta que Colombia “dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos”.



Sobre este tema, Serrano explica que “para la CIDH la situación es lo suficientemente grave y urgente y justifica crear un mecanismo de monitoreo más intenso a los tradicionales para darle seguimiento a sus recomendaciones”.



Y agrega: “Es lamentable que el Gobierno, en vez de recibir este mecanismo como una forma de apoyo y coadyuvancia para enfrentar la situación de DD. HH. en el país y ayudarle a estar al día con sus obligaciones internacionales, haya asumido una posición antagónica de rechazo a este mecanismo. Los tratados internacionales de DD. HH. son para cumplirlos y asumir una posición de rechazo es lo que uno espera de gobiernos autoritarios”.



Edward Pérez, abogado experto en temas de derecho internacional, explica que las recomendaciones, a diferencia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “no vinculan propiamente a Colombia. Sin embargo, lo que sí vincula a Colombia es la fuente de las recomendaciones que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las obligaciones internacionales que tiene Colombia y en general”.



Por esa razón, explica, Colombia, debería cumplir de buena fe con las recomendaciones de la CIDH “porque Colombia no quiere violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.



Asimismo, Jessica Corredor, directora del área internacional en Dejusticia, asegura que el Gobierno muestra su desconocimiento frente a las facultades que tiene la CIDH y deja de lado “lo importante que pueden ser las recomendaciones para que los crímenes no queden en la impunidad, para garantizar la no repetición, para que el Mecanismo de Seguimiento Especial que propone la CIDH pueda coadyuvar a las autoridades colombianas en los procesos de investigación, brindar asesoría técnica. Es decir, esto solo puede ser benéfico para el Gobierno”.



Las analistas coinciden en que las recomendaciones podrían ser apenas un primer paso hacia una salida más dialogada a la situación actual. “El tema aquí es que se necesita un compromiso del Estado, y en particular del Gobierno, para poder avanzar en una dirección correcta”, agrega Cristina Rosero Arteaga, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos.

