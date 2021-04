La batalla de los indígenas contra los narcos

127 autoridades indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), ratificaron, el pasado 21 de abril, la decisión de realizar una Minga hacia adentro en diversas zonas del departamento del Cauca.

Si hoy hemos tomado la decisión de la armonización territorial lo hacemos desde el principio de autonomía FACEBOOK

TWITTER

La palabra “Minga” se refiere a una reunión en la que múltiples actores interactúan en pro de un objetivo común. La Minga indígena, en la mayoría de ocasiones, se ha convertido en una poderosa herramienta política de las comunidades étnicas del Suroccidente colombiano para la reivindicación de derechos.



Ejemplo de esto es la Minga realizada en octubre de 2020, en la que 7000 indígenas, aproximadamente, viajaron hacia Bogotá para exigir un encuentro con el presidente Iván Duque. Además de reclamar garantías para la vida en sus territorios, a causa de la arremetida de violenta de los grupos criminales que operan en el Suroccidente y Pacífico colombiano.



(Le puede interesar: 'No se laven las manos con sangre de gobernadora indígena asesinada')

¿Por qué realizar una Minga hacia adentro?

Luego del asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña Chocué, el pasado 20 de abril, en el resguardo indígena La Laguna Siberia, del municipio de Caldono, norte del Cauca, las 127 autoridades tradicionales integradas por los 10 pueblos pertenecientes al Cric, realizaron una junta directiva extraordinaria en la que establecieron desarrollar una Minga hacia adentro, como respuesta al asesinato de la autoridad indígena.

Junta directiva extraordinaria en La Laguna Siberia.



Las 127 Autoridades tradicionales integradas por los 10 pueblos indígenas pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, nos reunimos para dialogar sobre las acciones que asumiremos por el asesinato. pic.twitter.com/FgvrbrhrI1 — CRIC Colombia Cauca (@CRIC_Cauca) April 21, 2021

La Minga hacia adentro o Minga de control territorial tiene varios objetivos: hacer erradicación de los cultivos de uso ilícito; sacar del territorio a quienes no son de la comunidad y realicen acciones asociadas al narcotráfico; ejercer control sobre los caminos o lugares claves por donde circulan los grupos armados; buscar y dar captura a los responsables del asesinato de Sandra Liliana Peña, quien lideraba la erradicación de cultivos de uso ilícito en su resguardo.



Al respecto, el Cric manifestó: “si hoy hemos tomado la decisión de la armonización territorial lo hacemos desde el principio de autonomía, porque sabemos que es la única manera de pervivir en el tiempo, aunque continuaremos exigiendo ante el Gobierno nacional alternativas de sustitución en el marco de nuestros planes de vida, pero ello no se hace en consejos de seguridad sino en espacios civilistas, de cara al país y a la comunidad internacional”.



(Puede leer: Indígenas rinden homenaje a gobernadora asesinada en Cauca)



Juan Manuel Torres, director para el Cauca de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que Sandra Liliana tenía amenazas directas porque “ella misma hizo los procesos de erradicación de cultivos porque estaban apareciendo otra vez en una zona de Caldono en la que se habían eliminado. Es decir, que ya hay incentivos para sembrar en zonas en las que desde hace rato no había coca”.

Los ataques a la Minga

El 22 de abril, luego de comenzar con dichas acciones para hacer control y limpieza territorial en la zona del resguardo La Laguna Siberia, la comunidad indígena fue atacada con disparos por hombres armados. En los hechos, según el Cric, 31 indígenas fueron heridos.



Las acciones realizadas por las autoridades y la Guardia Indígena en las zonas de Caldono, Jambaló, Toribío y Corinto, también han reportado 15 personas detenidas y un vehículo decomisado.

Nos informan que la Guardia Indigena, detiene a los responsables del intento de masacre. 32 heridos hasta el momento en el ataque en contra de los indígenas nasa que erradicaban coca y marihuana en #Caldono, #Cauca, #Colombia pic.twitter.com/SgYwvC4oFG — Human Rights Internacional 🕊 (@HRI_ONG) April 23, 2021

Luego de los ataques contra la Minga, Ermes Pete Vivas, Consejero Mayor del Cric, reveló que “las personas capturadas han empezado a informar quienes fueron los autores intelectuales y materiales del siniestro de la compañera gobernadora”.



(Le recomendamos leer: Indígenas capturan a 12 personas en medio de disturbios en Caldono)



El consejero añadió: “seguramente tendremos que conversar. Pero la conversa debe ser seria, porque no queremos ver más autoridades asesinadas. Pues si permitimos que nos asesinen autoridades y estos crímenes queden impunes, como ha pasado en este país con muchos asesinatos, pues seguramente van a seguir con el resto de nuestras autoridades, y esto no se puede permitir”.



Después del ejercicio de control territorial realizado por la Minga hacia adentro, la comunidad indígena planea organizar una Minga nacional: “porque los colombianos deben despertarse frente a lo que está sucediendo porque hoy nos están matando”, afirmó Vivas.

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo

Política@PoliticaET