¿Qué significa la diferencia de cifras entre ONU y el Gobierno?

El pasado lunes 22 de junio la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió a las protestas en Colombia en el discurso de apertura de la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Bachelet expresó su preocupación por “las alegaciones sobre graves violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública del Estado”. Así como informó que, desde el 8 de abril hasta el 16 de junio “hemos registrado alegaciones de 56 muertes, entre ellas 54 civiles y 2 policías, en el contexto de las protestas, principalmente en Cali; así como 49 alegaciones de víctimas de violencia sexual”.



Adicionalmente, la Alta Comisionada dijo que su oficina también está documentando “abusos contra los derechos humanos por parte de actores no estatales y los efectos de los bloqueos continuos en los derechos humanos”.



Al pronunciamiento de Bachelet, el Gobierno nacional respondió, en cabeza de Alicia Arango, embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra, Suiza, que en el pronunciamiento de la Alta Comisionada no detalló la realidad del país en el contexto de las protestas.



Además, Arango manifestó que la cifra que dio Bachelet (56 muertes), es una cifra equivocada y no es exacta. “Se ha comprobado a la fecha que hay 24 personas que murieron, pero 19 no murieron por el paro y 11 están en etapa de investigación”, explicó la embajadora.



“Cuando la señora Bachelet dice que hay 54 muertos por el paro, se equivoca, y eso le hace daño al país porque el país lo que quiere es la verdad, no seguir trabajando sobre rumores”, dijo la funcionaria. “Tirar números al aire sin ninguna verificación no es justo ni para las víctimas ni para Colombia”, agregó. Y sostuvo que “ese tipo de inexactitudes lo que hacen es poner en riesgo nuestra institucionalidad y la democracia de Colombia, que es por la que todos debemos luchar”.



¿Qué sucede con la diferencia de cifras del paro nacional?

Los registros sobre lo ocurrido durante el Paro Nacional difieren según la fuente a la cual se consulte. Mientras las ONG colombianas Indepaz, Paiis y Temblores, documentaron 43 muertes; Human Rights Watch (HRW), una organización internacional estadounidense, reportó 34 muertes desde el 28 de abril; y la Fiscalía General de la Nación, 24 muertes y 11 en etapa de verificación.



Además de las diferencias metodológicas y de criterios que existen entre cada institución a la hora de hacer la documentación de un caso o denuncia, uno de los aspectos claves en esta diferencia es si el hecho ocurrió en el marco de las manifestaciones o no.



Fuentes consultadas por EL TIEMPO coinciden en que las instituciones estatales solo contabilizan los casos en que es muy evidente que una persona fue asesinada durante la protesta. Es decir, cuando los hechos ocurrieron en la calle en medio de las manifestaciones.

Sin embargo, “lo que sucede es que muchas personas son asesinadas después de que se retiran de la protesta, entonces no es directamente en el sitio donde se están danto los enfrentamientos con la Policía”, afirma Alberto Yepes, Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Coeuropa).

Desaparición forzada en el marco del Paro Nacional Foto: Valentina Arango Correa

Yepes también señala que hay un afán de las instituciones estatales por minimizar lo ocurrido, afirmación con la que coincide Camilo González Posso, presidente de Indepaz. Sin embargo, este último resalta que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha encontrado que en el 73 % de los casos se presume la responsabilidad de agentes de la Fuerza Pública. “Más allá de la discusión de cifras lo importante es ese reconocimiento, porque eso es lo que permite establecer correctivos”, afirma.



Para González la diferencia en las cifras es una oportunidad, pues entre más veeduría ciudadana y alertas se posea, más información deberá ser tomada en cuenta por las autoridades para introducir los correctivos y hacer una información mucho más exhaustiva.



Por el contrario, para Nestor Julián Restrepo, director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit, esto genera división y especulación con la información “que debería ser una sola a partir de una institucionalidad del Estado”.



Adicionalmente, expresa su preocupación por el discurso que puede surgir a partir de dicha diferencia. “Se va a entrar a jugar en una narrativa bastante deprimente y es quién tiene menos muertos cuando el asunto ya es grave, sea 1 o 36 o 45, con uno solo significa que hubo un problema serio en la movilización”.



Finalmente, para Restrepo el episodio entre Bachelet y Arango demuestra una debilidad institucional: “el Estado colombiano es quien debería de tener el dato exacto, debería de admitir los errores. Ahí lo admitió involuntariamente. Por tratar de tapar, admitió que sí hubo muertos por parte de los organismos del Estado”.



Para la realización es este artículo EL TIEMPO consultó con la Fiscalía General de la Nación para escuchar su versión de los hechos. Hasta su publicación no se obtuvo respuesta.

