¿Qué pasará con la personería jurídica del movimiento de Petro?

Los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) tienen en sus manos una decisión clave en el futuro político del movimiento Colombia Humana, el liderado por el excandidato presidencial y actual senador Gustavo Petro: definir si le dan el reconocimiento jurídico o no.

La personería jurídica es el reconocimiento que tiene un movimiento político ante la ley y el cual le otorga el derecho a tener financiación estatal para su funcionamiento y entregar avales para competir en elecciones, entre otros privilegios.



El CNE anterior decidió negar el reconocimiento jurídico al movimiento político del exalcalde de Bogotá argumentando que Colombia Humana no había cumplido los requisitos que exige la ley para tenerlo.



De acuerdo con las normas, para que un movimiento político tenga la personería jurídica debe alcanzar un mínimo de votos en las elecciones al Congreso y elegir legisladores, lo que no sucedió con el movimiento de Petro.



El exalcalde de Bogotá llegó al Congreso pero por disposición de un acto legislativo y del Estatuto de la oposición, que determinaron que el segundo en las elecciones presidenciales tendría una curul en el Senado y su fórmula vicepresidencia –en este caso Ángela María Robledo- otra en la Cámara de Representantes.



Este lunes, la Procuraduría General de la Nación, mediante un recurso de reposición firmado por el procurador 21 judicial II penal, Jorge Enrique Sanjuán, en nombre del Ministerio Público, le pidió al Consejo Nacional Electoral revisar la decisión y otorgar el reconocimiento legal al movimiento.



La tesis de la Procuraduría es que la reforma constitucional y el Estatuto de la oposición, que habilitaron que el segundo en las presidenciales tuviera una curul en el Senado, indican que a partir de las elecciones de 2018, los comicios presidenciales también son legislativos.



Para el exregistrador delegado para lo Electoral y asesor de la firma encuestadora Guarumo, Alfonso Portela, el Estatuto de la Oposición tiene un “vacío” que no podría llenar el Consejo Nacional Electoral.



“La ruta es un tanto equivocada, porque cuando la Corte Constitucional revisó el Estatuto de la oposición debió ver que no tenía sentido darle una credencial a un Senador sin otorgarle una representación jurídica”, afirmó Portela.



Para el experto, el CNE no sería la “instancia” adecuada para resolver este “vacío” sino que “habría más posibilidades en una revisión de tutela que podría hacer la Corte Constitucional sobre el caso”.



Fuentes del Consejo Electoral le dijeron a EL TIEMPO que el caso llegó para su estudio este lunes y que se está en proceso de enviarlo al despacho de uno de los nueve magistrados para que se comience a analizarlo.



El pasado fin de semana varios sectores de Colombia Humana concluyeron la elaboración de sus estatutos y anunciaron que insistirán ante el CNE para que les otorgue su personería jurídica.



