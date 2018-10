Gobierno estudia otorgar refugio al diputado venezolano Julio Borges

El Gobierno Nacional se encuentra estudiando otorgar refugio al diputado opositor de Venezuela Julio Borges, quien hizo esa solicitud a las autoridades colombianas.

El líder opositor es solicitado en extradición por Venezuela, donde es señalado de estar supuestamente detrás de un presunto atentado contra Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto.



Según conoció EL TIEMPO, el Gobierno colombiano considera que la solicitud de refugio prima sobre el pedido de extradición.



De hecho, el presidente Iván Duque dejó en claro la semana pasada, desde Estados Unidos, que su administración no extraditará a Borges



"Nosotros no vamos a extraditar a Julio Borges, nosotros no vamos a extraditar a un perseguido político para que una dictadura abuse de sus derechos", dijo Duque.

Fuentes del Gobierno indicaron que este mismo procedimiento se aplicará con otros perseguidos políticos venezolanos que así lo soliciten.



Borges fue uno de los dirigentes opositores que intentaron negociar con el régimen de Maduro el adelanto de las elecciones presidenciales. Tras el fracaso de esos diálogos, en República Dominicana, Borges decidió establecerse en Colombia.



