“Hoy hay que liderar con el costo de decir las cosas como son”

Se avecinan las próximas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia y en el panorama electoral, aunque aún incierto, ya se tienen algunos nombres y rostros en el radar.

En los últimos dos meses el país ha estado inmerso un estallido social sin precedentes, el cual muy posiblemente influya en la decisión de voto de la ciudadanía para el 2022. ¿Qué panorama político nos espera? ¿A qué le debería apostar una campaña política, teniendo presente la situación social actual?



Diego Panigo es estratega electoral y ha asesorado múltiples campañas electorales en países como México, Argentina, Chile, Panamá, El Salvador y Honduras. Él asegura que “Colombia necesita líderes que averigüen qué es lo que la gente está sintiendo”.



Además, dice que para comenzar hablar de soluciones, aunque existen muchas variables, una pequeña parte tiene que ver con el tema de la comunicación y del liderazgo.

¿Por qué, según usted, Colombia necesita líderes que lean las emociones?

Hay un modelo que se ha venido utilizando en Latinoamérica y en Colombia que es un modelo gastado que usan todos los espectros de la política. Un modelo muy basado en promesas, quizás no mucho en transparencia, en donde la población y la sociedad ya descree, nadie le cree nada a nadie. Puede ser de izquierda o derecha, a nadie le creen. Este descreimiento es en parte porque el modelo de comunicación que se utiliza está basado en imponer una agenda y no tanto en primero entender el humor social y la segmentación que hay de ese humor social.



A veces pareciera que la agenda que manejan los políticos se basa en lo que ellos creen y no en la conexión con el humor social que hay. Entonces no se trata decir: “Esta va a ser la agenda”. No puedes comunicar sin antes saber la emocionalidad del receptor. Una pequeña parte para encontrar la solución es que una persona diga: “Bueno voy a empezar a liderar esta crisis, sea oposición o sea oficialismo, y vamos a empezar por la verdad, por la transparencia”. Eso es un líder, incluso asumiendo unos costos porque en esta tarea muy posiblemente se van a tener muchas críticas, pero llegó el momento de decir la verdad. Ambos bandos tienen que entender que hay que bajar a una comunicación de tipo horizontal, liderar con la verdad, con transparencia y liderar con los costos decir las cosas como son.

Con el paro nacional se evidenció la profunda desconfianza de la ciudadanía, y de la juventud en particular, en las instituciones políticas y quienes las lideran ¿Cómo recuperar la confianza en esa ciudadanía y, tal vez, lograr traducirla en votos?

Hay que comenzar con una comunicación horizontal, que no es otra cosa que hablar con la verdad, porque hoy cualquier persona, latinoamericana o colombiana, sabe cuándo le mienten. No podemos seguir tratando a la población como gente que se puede manipular. Entonces el tema número uno es recuperar la credibilidad.



Los jóvenes tienen algo particular, que no es sólo de Colombia sino de Latinoamérica, y es que ya no tienen nada en qué creer. Pero eso son cuestiones exógenas a Colombia, los jóvenes se han vuelto un poco incrédulos de todo, y obviamente, lo menos transparente en toda Latinoamérica es la política.



Para recuperar eso hay que tener un costo y es: si eres un candidato de oposición, obviamente vas a estar tentado a decir: “Dame tu voto, yo saco los corruptos y arreglo a Colombia al año”. Eso es mentira. El costo es en realidad decir: “Miren, nos va a llevar 10 o 20 años ¿se van a animar?”. La oposición debe decirle la verdad al pueblo.



Ahora, del otro lado del oficialismo o de la derecha, ¿estos se van a animar a dejar de echar la culpa la oposición? ¿Se van a animar a decir: “Listo, esto lo hicimos mal, ¿pero después lo podemos componer”? Entonces de ambos lados es partir de la realidad. Si quieren realmente tener un caudal de votos, tienen que comenzar admitiendo culpas o falacias en su comunicación y empezar con la horizontalidad en la campaña que se avecina.



Diego Panigo es conferencista internacional y analista de procesos electorales. Foto: Cortesía

Usted ha conversado con líderes políticos de diversos sectores del país ¿Cómo ve la estrategia o el panorama electoral por venir?

Los políticos y todos nosotros vamos a seguir en un sistema electoral y hay que votar. Aquí quiero hacer un llamado a los jóvenes: no crean los jóvenes que no votando por nadie están colaborando. Están colaborando con lo que ustedes no quieren. La mejor manera de que las cosas cambien es salir a votar, por el que sea, pero hay que salir a votar.



El tema es un cambio de actitud en la política. Hoy un verdadero líder no es un todólogo, no es un gurú, es una persona que va a tener que conciliar, que va a tener que tratar de no irse extremos. Lo podemos llamar un gobierno un poco más de coalición, un gobierno de integración, que es en realidad lo que necesita Latinoamérica.



Si bien, lamentablemente, el oportunismo por la situación actual lleve para cierto caudillaje, eso es efímero, porque esa persona podría llegar a ganar la campaña electoral, pero en 6 meses, 8 meses, no va a poder gobernar. Esto porque nuevamente nos montamos en una nube de fantasías y después volvemos a la realidad y de que necesitamos de todos los sectores para sacar a Colombia adelante.

¿Cuál cree que debería ser la principal bandera o mensaje de una campaña electoral actual en Colombia?

Creo que una de las principales banderas obviamente es la credibilidad. Todo el mundo tiene como bandera de lucha temas como la igualdad, las oportunidades, yo entiendo eso. Pero no podemos sentarnos a hablar de estos temas sino le creemos a la persona que nos lo está diciendo. El gran tema de urgencia es recuperar la conexión emocional pasando por la credibilidad. Y eso tanto para la oposición como para el oficialismo. El modelo tiene que basarse en una comunicación horizontal y no en comunicación vertical.

¿Cómo y en qué medida cree que lo que ha sucedido con el paro nacional influirá en las próximas elecciones?

Hay una sopa de emociones muy grande, pero resaltaría que en un sector hay malestar, hay enojo. Otro sector tiene miedo y otro sector tiene un desencanto total. Entonces esas serían las 3 emociones que hay en este momento y que se van a traducir en votos. Obviamente todo el sector que tiene un poco de bronca, de odio, va a ser opositor al oficialismo. El sector que tiene miedo creo que va a ser más cautivado por la derecha o por lo que representa un poco el oficialismo. Y el que está asqueado de todo esto, que lo puede captar tanto la derecha como a la izquierda, es un sector que se quiere alejar de los problemas y eso es lo que llaman el partido de los indecisos. En este último es donde van a buscar votos, tanto la derecha como la izquierda.



MARÍA ISABEL MORENO MUÑOZ

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO



POLÍTICA​@PoliticaET

