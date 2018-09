Los argumentos de Duque para defender la reforma de la justicia

El presidente Iván Duque habló este jueves sobre el proyecto de reforma de la justicia que está previsto radicarse en el Senado y dijo que la clave, hasta el momento, ha sido el “diálogo” con los sectores interesados en el tema.

“Si bien muchos me decían que estaba el camino fácil de presentar el proyecto desde el Gobierno con trámites de urgencia, desde el Gobierno decidimos el diálogo, la conversación con las altas cortes, con los sindicatos de la rama judicial”, aseguró Duque.



Una reforma de la justicia ha sido uno de los reclamos de diferentes sectores del país al nuevo gobierno. Para expertos es necesario modificar algunos aspectos de la administración de la rama para descongestionarla y hacerla más cercana a la ciudadanía.



Pese a que estos propósitos no son nuevos, en los últimos años han fracasado dos intentos para reformar la justicia que se han impulsado desde el Congreso e incluso algunas voces llegaron a plantear la necesidad de una Constituyente para ellos.



Ante este panorama, el Gobierno tiene previsto radicar este jueves un nuevo proyecto, al que se refirió el presidente Duque.



El mandatario reiteró que de su conversación con los presidentes de las altas cortes salieron propuestas para una reforma de la justicia “que endurezca el régimen de inhabilidades, que haga una reingeniería a los sistemas de facultades electorales de las cortes” y “que fortalezca los requisitos para llegar a ser magistrado”, entre otros puntos.



Resaltó también la importancia de que se llegue a “la unificación de jurisprudencias” y que “solamente se conozcan las providencias cuando estén totalmente firmadas por todos los magistrados”.



Sobre lo que viene para la reforma de la justicia en el Congreso, dijo que el “entendimiento” que hubo con las altas cortes “será enriquecido en el trámite legislativo. Eso es legalidad”.



“Todos esos son elementos que están en discusión y la reforma no termina ahí porque seguiremos trabajando en los próximos meses para llegar a las reformas que se requieren”, afirmó.



