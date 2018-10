‘Continuamos actividades previas a la consulta’: Alcalde de Fusagasugá

El alcalde de Fusagasugá, Luis Antonio Cifuentes, se declaró a la espera de que los “entes oficiales” le notifiquen qué pasará con la consulta popular prevista para el 21 de octubre en su municipio y que pretende prohibir la minería a gran escala, al igual que la explotación petrolera y el fracking.

En diálogo con EL TIEMPO, Cifuentes dijo que los recursos para la realización de la consulta, casi 400 millones de pesos, salieron del Ministerio de Hacienda y que de las arcas del municipio no ha salido un peso.



¿Qué va a pasar con la consulta popular prevista en su municipio el 21 de octubre?



Oficialmente no conozco el fallo y no me podría pronunciar de fondo, pero nosotros continuamos con las actividades previas a la consulta del 21 de octubre. Vamos a consultar a la Secretaría Jurídica del municipio para que allí entren a mirar el alcance de la decisión de la Corte Constitucional. Como alcalde soy respetuoso de la Constitución y la ley, pero igual creo que esto frustraría el interés popular para ir a esa votación.



¿De dónde están saliendo los recursos para la consulta popular en su municipio?



A raíz de que nos ganamos una tutela en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ese recurso obligó a que la Registraduría asuma los costos de la consulta y, por ende, ya se destinaron por parte del Ministerio de Hacienda. Los recursos son totalmente del erario central, para nada del municipio.



¿Cuál es el propósito de esa consulta popular?



La consulta es para preguntarle a la ciudadanía si está o no de acuerdo con la explotación minera a gran escala, la petrolífera y el fracking. Ya es la voluntad ciudadana si se vota sí o no. Esto surtió todos los pasos legales y jurídicos necesarios y se fijó la fecha del 21 de octubre.

¿Qué ambiente hay en el municipio para esta consulta popular?



Todo parece indicar que la ciudadanía va a rechazar la explotación minera acá. También se miran las experiencias nacionales que, después de las explotaciones, son territorios desolados y nosotros no queremos rodar con esa suerte.



Entonces, por el momento, ¿cuál su decisión sobre la consulta?



Yo me declaro a la espera de las instrucciones de los entes oficiales por mi investidura como alcalde, como funcionario y como servidor público, pero también estoy atento a escuchar a la ciudadanía y realizar todas las actividades que me correspondan en el marco de la ley para concertar cualquier situación que se nos presente.



POLÍTICA