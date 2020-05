Nuevo decreto 'confunde y no cuida': Claudia López y Sergio Fajardo

Este jueves el Gobierno expidió el decreto 749 de 2020, con el cual se amplía el aislamiento obligatorio hasta las cero horas del 30 de junio y se abren nuevos sectores de la economía.

Son 43 los sectores que podrán salir, entre los que se incluye el regreso de la actividad mayorista y minorista, centros comerciales y el retorno a labores de las “actividades profesionales, técnicas y de servicios en general”.



Debido a ello, algunos políticos han reaccionado a esta nueva fase de aislamiento preventivo inteligente.



La alcaldesa de Bogotá Claudia López asegura que el decreto es confuso. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter: "Confundir por evadir no ayuda. Abren centros comerciales, peluquerías, etc., y dicen que "extienden aislamiento" Qué esperan? Que abran y no vayan clientes? Seguir llamando cuarentena y aislamiento a cada vez mayor apertura y millones de personas en la calle confunde y no cuida".

Confundir por evadir no ayuda. Abren centros comerciales, peluqerias, etc y dicen que "extienden aislamiento" Qué esperan? Que abran y no vayan clientes?



Seguir llamando cuarentena y aislamiento a cada vez mayor apertura y millones de personas en la calle confunde y no cuida — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 29, 2020

Frente a ello, el director del Departamento Administrativo de la presidencia, Diego Molano, le respondió: "Alcaldesa @ClaudiaLopez las disposiciones son claras, el Gobierno del Presidente @IvanDuque continúa el aislamiento porque el contagio persiste, pasamos del aislamiento colectivo a uno individual", escribió en Twitter.

Alcaldesa @ClaudiaLopez las disposiciones son claras, el Gobierno del Presidente @IvanDuque continúa el aislamiento porque el contagio persiste, pasamos del aislamiento colectivo a uno individual | #VamosAGanarnosLaVida https://t.co/TP2j2ldoqy pic.twitter.com/22Rxt3UFGW — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 29, 2020

El excandidato presidencial Sergio Fajardo, apoyó la idea de la mandataria local y señaló: "Tiene razón. Toda nueva medida inteligente se convierte en un desconcierto ciudadano. La pedagogía ciudadana se fue de vacaciones y por las calles camina la confusión", dijo en la misma red social.

Tiene razón. Toda nueva medida inteligente se convierte en un desconcierto ciudadano. La pedagogía ciudadana se fue de vacaciones y por las calles camina la confusión. https://t.co/TAGJVLfbZY — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 29, 2020

Otro de los alcaldes que reaccionó fue el de Barranquilla. Jaime Pumarejo aseguró que aunque el país entra a nueva etapa del aislamiento el 1° de junio, en esta ciudad continuará el pico y cédula de dos dígitos será hasta el 15 de junio.



"En esa fecha, dependiendo cómo avance la pandemia, evaluaremos si replanteamos la medida", añadió.



Aunque el país entra a nueva etapa del aislamiento el 1° de junio, hemos decidido que en Barranquilla el pico y cédula de 2 dígitos se mantendrá hasta el 15 de junio. En esa fecha, dependiendo cómo avance la pandemia, evaluaremos si replanteamos la medida. pic.twitter.com/1ASj4j5HlA — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) May 28, 2020

El Decreto establece que las personas que desarrollen las actividades exceptuadas, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud para el control de la pandemia.



Así mismo, "deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del coronavirus adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial".

