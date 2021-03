La alcaldesa Claudia López se pronunció sobre el matrimonio gay

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se casó en diciembre de 2019 con la senadora Ángelica Lozano, se pronunció acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo después del que el Vaticano publicara una nota para recordar que la Iglesia católica no puede impartir su bendición para estas uniones.



Esto como forma de aclaración después de que el papa Francisco mostrara su apoyo al matrimonio homosexual en distintos ambientes eclesiásticos.



‘’No es lícito impartir una bendición a relaciones, o a parejas incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo’’, indicó la Iglesia, refiriéndose al matrimonio como la unión indisoluble de un hombre y una mujer.



La alcaldesa, quien se ha declarado abiertamente homosexual y además es practicante de la religión católica junto a su esposa, indicó en dialogo con 'NotiCentro 1 CM&' que se deben respetar todas las creencias y las decisiones de cada fe.



Sin embargo, aclaró que, aunque el matrimonio es "un sacramento para la Iglesia", debido a que Colombia es un Estado laico debe ser considerado como un derecho.



"Es una disposición del derecho civil para el Estado democrático y, en este, ese ejercicio de derecho civil se ejerce en igualdad de condiciones para todos sus ciudadanos’’, aseguró la mandataria de la capital.



Por su parte, el arzobispo Luis José Rueda dijo no estar de acuerdo, ya que, según él, este tipo de matrimonio gay no puede ser bendecido por los sacerdotes.



‘’Es que hay una distinción entre el matrimonio y cualquier otra forma de unión. El matrimonio es un sacramento, el sacramento como gracia incluye la pareja hombre – mujer’’, indicó el religioso.



En el mismo sentido que la mandataria, el antropólogo Elio Masferrer le explicó a 'CNN' que el rechazo del Vaticano a bendecir uniones de parejas del mismo sexo no se contrapone al derecho que tienen estas parejas de formar una familia o llevar a cabo una unión civil.



Recordemos que en el pasado mes de octubre el papa Francisco sorprendió con unas declaraciones dadas en el documental 'Francesco', el cuál se estreno en el Festival de Cine de Roma 2020. El Sumo Pontífice dijo que apoyaba la creación de leyes que amparen la unión civil entre personas del mismo sexo.



“Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles. Así están cubiertos legalmente. Yo apoyé eso”, indicó en ese producto audiovisual dirigido por el ruso Evgeny Afineevsky.



