¿Qué debe hacer si vendió su vehículo y no hizo el traspaso?

Para llevar a cabo este trámite deberá presentar el pago de los impuestos del vehículo. Así mismo, no debe tener deudas por multas o comparendos de tránsito. Esta información puede ser consultada con el número de placa de su vehículo.

Luego deberá acudir a las oficinas de tránsito y transporte más cercana de su municipio con los siguientes documentos:



-Formulario de solicitud de trámite, diligenciado.

-Contrato de compraventa.

--Tarjeta de propiedad del vehículo.

-Revisión técnico mecánica.

-Inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT- (vendedor y comprador).



Si no cuenta con el contrato de compraventa y desconoce el paradero del comprador, deberá adelantar el traspaso a persona indeterminada aportando los siguientes documentos:



-Formulario de solicitud de trámite, marcando la casilla persona indeterminada.

-Tarjeta de propiedad del vehículo o en caso de no contar con ella, documento en donde el -propietario declare no tenerla.

-Presentar escrito explicando la venta del vehículo y las razones porque no se hizo el traspaso.



Para hacer uso de esta modalidad de traspaso usted debe esperar tres años a partir de la venta del carro, es decir cuando usted dejo de tenerlo.



Por último, una vez radicados los documentos y soportes, el organismo de transito tendrá de 3 a 5 días hábiles para formalizar el traspaso y expedir la nueva tarjeta de propiedad del vehículo.