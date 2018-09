Propuesta de destinar recursos a la defensa aérea gana fuerza

Sectores mayoritarios en el Congreso parecen acompañar la propuesta de destinar una partida especial en el presupuesto del 2018 para reforzar la defensa nacional ante posibles ataques de otros países.

La propuesta sería discutida el próximo lunes por las comisiones terceras y cuartas del Congreso, las cuales están citadas para votar, en primer debate, el proyecto que destina las finanzas de la Nación.



Según el senador por Cambio Radical Rodrigo Lara, uno de los que apoyan la idea, la propuesta la llevaron al Congreso las mismas Fuerzas Militares.



“Colombia no cuenta con ningún sistema de defensa antiaérea, lo cual nos hace extremadamente vulnerables. Un país serio debe dotarse correctamente. No podemos volver a esos tiempos en los que subequipábamos a nuestros organismos de seguridad”, afirmó Lara.



El tema es polémico porque aunque el senador Lara no mencionó directamente a Venezuela, la idea de una eventual confrontación con el país vecino ha estado rondando en el ambiente en los últimos días.



En entrevista con María Isabel Rueda el pasado domingo, el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, aseguró que ante un eventual ataque del régimen de Nicolás Maduro, Colombia contaría con el apoyo de EE. UU.



La propuesta de fortalecer la que los expertos llaman “defensa estratégica” (la destinada a la protección del territorio y la soberanía) se ha venido analizando desde hace tiempo.



Desde el año pasado, por ejemplo, la Fuerza Aérea ha venido trabajando en el desarrollo de un sistema de radares de vigilancia para protección del territorio nacional. Esos equipos serían claves para detectar movimientos de naves que se dirigen hacia Colombia.



Desde el 2009 ya el Ministerio de Defensa había realizado un estudio en el que advertía que había “aspiraciones expansionistas, ideológicas y territoriales” que amenazan a Colombia, sin mencionar directamente a ninguno de los vecinos.

Los recursos

El senador por el Centro Democrático Ciro Ramírez, vicepresidente de la Comisión Tercera de Senado, confirmó que el tema lo han venido hablando las FF. MM. y que tiene “buen ambiente” en el Congreso.



“Lo que ellos están proponiendo es que de los 10 billones de pesos para el sector defensa haya una partida de 400.000 millones de pesos ante posibles ataques de otros países”, afirmó Ramírez.



Aída Avella, senadora por la Unión Patriótica, partido declarado en oposición al Gobierno, rechazó que la idea.



Para Avella, es “inconcebible” sacrificar “tanta plata en armas, necesitándola para los cafeteros, para los paneleros, para la gente que cultiva el arroz, para los que nos están alimentando en este país”.



El tema será objeto de debate el próximo lunes, pero al parecer sectores mayoritarios en el Congreso lo respaldan.



