La senadora Paloma Valencia ha sido una de las figuras políticas más críticas con el proceso de negociación que adelanta el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional. En esta ocasión, y en una entrevista concedida a Rcn, le envió un mensaje a José Félix Lafaurie, uno de los miembros de la delegación del Gobierno.



El mensaje de la congresista llega después de que la Fiscalía reveló un plan para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa, que también incluiría a la senadora María Fernanda Cabal -esposa de Lafaurie- y al general retirado Eduardo Zapateiro.



"Yo hubiera renunciado si fuera José Félix Lafaurie y él tendrá sus razones, pero yo le digo que no puedo entender quién puede estar sentado en una mesa cuando están atentando o planeando un atentado contra el fiscal general, contra el general Zapateiro, la senadora María Fernanda Cabal", dijo la senadora del Centro Democrático.



La congresista reveló que hace un par de días habló con la senadora Cabal sobre la denuncia.

"María Fernanda me contó eso hace un par de días, yo le dije María Fernanda qué miedo, la idea era que además fuera con francotiradores. Le dije: ¡qué horror! Tienes que cuidarte mucho y después viene el asesinato de Villavicencio. Entonces los magnicidios sí ocurren y los colombianos no podemos volvernos a acostumbrar a que la violencia nos arrebate los líderes, nos destruya las instituciones. Creo que el Gobierno tiene que hacer un alto en el camino y pensar primero en Colombia", agregó la senadora.



En la entrevista, Valencia también señaló que se está preparando para ser la candidata presidencial del Centro Democrático y lanzó un mensaje a la vicepresidenta Francia Márquez.



"Me parece que Francia es un símbolo demasiado importante. Soy caucana, imagínese el orgullo que a mí me da que una mujer afro del Cauca llegue a ser vicepresidente, me parece que además le rompe el techo de cristal a muchas niñas de este país, a niñas afro, indígenas que sienten que ellas también tienen derecho y que pueden ser vicepresidentas. Me parece que a ella le ha faltado entender lo grande que es lo que ha logrado y que tiene que estar a la altura de eso, ella no puede salir con respuestas ramplonas sobre el ejemplo que ella supone. Ella debiera ser la embajadora de todo lo que es posible", dijo.

Cuarto ciclo arranca este lunes

Este lunes, a las 10 de la mañana, se instalará el cuarto ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). En el evento, que contará con transmisión en vivo desde Caracas -sede de esta fase de la negociación-, se anunciará la hoja de ruta de la mesa hasta el 4 de septiembre, fecha en la que se cerrará esta etapa del proceso.



"En el presente ciclo, las delegaciones continuarán desarrollando estos acuerdos (cese del fuego y participación). Igualmente, tratarán otros asuntos relevantes del desarrollo de la agenda de diálogos y del proceso de paz", indicaron las delegaciones del Gobierno y del Eln en un comunicado conjunto.



Asimismo, en diferentes espacios los negociadores del Gobierno han manifestado que desde ya se debe empezar a discutir los puntos 4 y 5 de la agenda, es decir, los que corresponden a las víctimas y al final del conflicto.

