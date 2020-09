Votantes del 'sí' exigen a Timochenko decir la verdad

Reconocidos votantes del 'sí' en el plebiscito que en su momento intentaron a través de las urnas refrendar los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc exigieron a sus jefes no andar con rodeos y decir la verdad ante la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP).

Las voces han ido en aumento en la medida en que se conocen las omisiones de éstos ante este tribunal en un franco incumplimiento de lo firmado.



Este miércoles, por ejemplo, Blu Radio reveló apartes de la declaración rendida por Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, número uno de esa organización militar cuando estaba alzada en armas y actual jefe del partido político Farc.



Ante la Jurisdicción Especial Para la Paz, Londoño Echeverri aseguró que no se trataba de una política y que no era aceptado desde la organización guerrillera que los niños tuviesen que llegar a enlistarse. Según él, en los casos que se presentaron no fue un crimen de lesa humanidad sino "un enamoramiento".



En efecto, ante la pregunta de sí cometieron el delito de reclutamiento de menores, Londoño respondió que ellos no exigían documentos para ingresar a las filas de las Farc por lo que era difícil saber la edad.



“Ni sabía dónde estaban bautizados. No era un requisito el que tuvieran que presentar un documento oficial para controlar si tenían la edad que decían o no”, se le escucha decir en los audios divulgados por la emisora.



Ante esto las reacciones de los opositores al Acuerdo han sido en masa. Empero, ahora también se escucha la molestia de quienes precisamente se la jugaron por esa alternativa que buscaba poner fin al sangriento y largo conflicto armado del país.



La periodista y abogada Valeria Santos, por ejemplo, defensora de la salida negociada al conflicto armado, escribió en su cuenta de Twitter: “Timochenko debería perder el beneficio de las sanciones propias y enfrentarse a un juicio dentro del Tribunal de Paz de la JEP para que le interpongan sanciones ordinarias de hasta 20 años de cárcel. El no reconocimiento de responsabilidad tiene que tener consecuencias YA”.



En la misma línea se manifestó el periodista Daniel Coronell: “Las FARC deben reconocer sus crímenes, incluyendo reclutamiento y abuso sexual de menores. Sin asumir esas verdades, el proceso de paz no tendrá credibilidad”.Estos conceptos son similares a los planteados por el expresidente Juan Manuel Santos quien ha dicho en varias entrevistas recientes que los miembros de las Farc deben decir “toda la verdad”.

El expresidente se mostró categórico a la hora de evaluar a quienes no están contando todo lo sucedido:



“Me parece un error, me parece un error por parte de algunos voceros de las Farc porque otros sí los están reconociendo", dijo Santos hace unos días.



De hecho, Colombia ya vivía una polémica por los distintos abusos cometidos por las Farc, ahora convertida en partido político, luego de que algunos de sus representantes, como la segunda vicepresidenta del Senado, Griselda Lobo, conocida como Sandra Ramírez, negaran crímenes de esa naturaleza.



Según el expresidente Santos, que firmó la paz con las Farc en noviembre de 2016, los implicados "deben ir ante la justicia especial de paz y ahí hacer el reconocimiento y pedir perdón porque si no lo hacen, pierden sus beneficios jurídicos" y se exponen a ser juzgados por la justicia ordinaria.



"De manera que ahí sí están, como dicen, jugando con candela”, manifestó Santos, quien fue presidente de Colombia entre 2010 y 2018.



Alejandro Éder, otro reconocido votante del 'sí' y quien estuvo en La Habana como miembro del equipo negociador por parte del Estado colombiano, advirtió:



“Debe reconocer y aclarar con la verdad. Si no lo hacemos a través de nuestro propio sistema de justicia o justicia transicional, ahí sí podrá entrar la Corte Penal Internacional, y los excomandantes de las Farc estarán en un gran enredo”.

Londoño dijo ante la JEP que “la vinculación de los menores era seccional, eso no era una política ni una decisión de poder estar reclutando por debajo de esa edad”.

¿Cómo sabían ustedes si la persona tenía más de 15 años?, preguntó el magistrado Iván González.



“Confiando en lo que ellos decían”, respondió ‘Timochenko’.



“En el caso del ingreso de menores de 15 años eran excepciones fruto de las circunstancias, de las condiciones, pero no podía establecerse como una nueva norma o como decir: de aquí en adelante ellos sí pueden ingresar. Por lo menos debió, si llegó a suceder, se hizo en contravía de lo mandado por la conferencia”, aseguró.



Algo que se habría contemplado en el plan para los 8 años de la toma del poder, era ampliar el número de hombres a 18.000 y tener unos 60 frentes. ¿Entonces? ¿Cómo conseguir semejante número de combatientes? Timochenko dijo, ante la JEP, que el objetivo era hacer enamorar a la gente de la guerrilla.



“Hacer enamorar a la juventud para que entrará a las filas de la guerrilla. Ese era el propósito cuando uno iba por las regiones, pues hablaba y hablaba con los jóvenes sobre lo que éramos, lo que buscábamos”.



Y guardó silencio sobre el drama que vivieron centenares de familias que han dado testimonio de la enorme tragedia que representaba la llegada de la guerrilla a sus veredas para reclutar a la fuerza a los menores de edad.



Eso explica la indignación de muchos votantes del SÍ que, ahora, le están exigiendo responder con la verdad.

