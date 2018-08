Así avanza la votación de la consulta anticorrupción en el país

Hasta las 4:00 p.m., 36’421.026 personas están habilitadas para votar los 7 puntos de la consulta anticorrupción.



Para que sea aprobada, deberá superar un umbral de participación de 12’140.342 votos. Además, si los puntos logran el umbral, el Congreso tendrá un periodo de 1 año para tramitar las leyes que cumplan estos puntos. De no hacerlo, el Presidente deberá aprobarlas mediante decreto.

Los momentos del día

12:30 p.m.

"Hasta el momento no se han presentado hechos de orden público que afecten la jornada electoral", dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero.



Y agregó que hasta el momento 192 mesas de votación fueron reubicadas, pero ninguna de ellas por factores relacionados a alteraciones del orden.



12:18 p.m.

En el Eje Cafetero se reporta poca afluencia de votantes. "Como todo el país ha visto, la gente sale así 'graneadito' a votar", comentó Lina Vásquez, delegada de la Registraduría en Caldas.



12:11 p.m.

Poca participación se ha registrado en la jornada. La Registraduría informó que, sobre las 11 de la mañana, solo 2'400.000 personas habían votado la consulta anticorrupción en todo el país.



12:05 p.m.

Más personalidades siguen invitando a participar en la jornada de votación. La cantante Adriana Lucía dijo: "Hay que anteponer nuestros prejuicios, convicciones o creencias personales sobre una necesidad que tenemos los colombianos que es acabar con la corrupción".

Para que sea aprobada, la consulta deberá superar un umbral de participación de 12’140.342 votos. Foto: Esneyder Gutiérrez, para EL TIEMPO

11:30 a.m.

El senador Antanas Mockus, junto con Angélica Lozano y Claudia López, hace pedagogía sobre cómo votar la consulta anticorrupción.



11:05 a.m.

Claudia López, la principal promotora de la consulta, votó y envió un mensaje a la ciudadanía.



"Salgamos a defender nuestros bolsillos. A decirle a la clase política que no estamos dispuestos a que nos sigan subiendo impuestos para que se los roben. Los invitamos a votar 7 veces sí. Lo importante es que participe, cualquier colombiano con un grado de sentido común sabe que la clase política no se va a autorreformar sola", comentó la exsenadora.

Angélica Lozano, Antanas Mockus y Claudia López durante la votación de la consulta anticorrupción. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

10:45 a.m.

La senadora Angélica Lozano, una de las abanderadas de la consulta, ejerció su voto.



10:35 a.m.

Algunas quejas por cambios en mesas de votación se han registrado en Medellín. La Registraduría puso algunos funcionarios a ayudar a las personas que no encuentren su lugar para sufragar.



10:25 a.m.

El presidente Iván Duque invitó a los colombianos a participar en la consulta anticorrupción.



"Esta es una jornada muy importante, en la que hemos votado para expresar nuestro rechazo a la corrupción (...) Esta no es una causa de color político, no es una causa ideológica", puntualizó.

El presidente Iván Duque cuando depositó su voto de la consulta anticorrupción. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

10:10 a.m.

Juan Carlos Henao, el rector de la Universidad Externado, manifestó que la jornada es importante para Colombia y que, independientemente de si se logra el número de votos requerido, el mensaje de la ciudadanía en contra de la corrupción es fundamental.



10:05 a.m.

Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, dio u parte de tranquilidad sobre la jornada y señaló: "A todos los que quieran votar, tienen todas las condiciones para hacerlo con absoluta seguridad".



10:00 a.m.

El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, dijo que la jornada transcurre normalmente y resaltó dos hechos: uno, la poca participación registrada hasta el momento y dos, un inconveniente que se tuvo con cinco carpas en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, por los fuertes vientos.

En Corferias, se presentó baja afluencia de ciudadanos en las primeras horas de la mañana. Foto: Salud Hernández

9:57 a.m.

El presidente Iván Duque votó en la mesa número 1, ubicada en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.



9:40 a.m.

Desde Medellín se reporta total tranquilidad en la jornada de votación de la consulta anticorrupción.



9:35 a.m.

Desde Bolívar también invitan a votar. El encargado de hacer la invitación fue el gobernador del departamento, Dumek Turbay.



“Este es un compromiso de todo el país y es una oportunidad única que tiene esta generación de cambiar el actual escenario del país”, aseveró.



9:25 a.m.

En Corferias, el mayor punto de votación en Bogotá, ha aumentado la participación: decenas de personas se acercan a ejercer su derecho al voto.



9:00 a.m.

Desde Barranquilla se reporta normalidad en la jornada de votación. Al Coliseo Bernardo Caraballo de la ciudad ya se han acercado decenas de votantes.

Poca participación se registraba en Barranquilla en horas de la mañana. Foto: Carlos Capella

8:42 a.m.

Diferentes personalidades políticas han invitado a votar en la consulta. Una de ellas fue el gobernador de Santander, Didier Tavera, quien aseguró que hay garantías y normalidad para el desarrollo de la jornada en su región.



8:30 a.m.

En media hora de tener las urnas abiertas, la afluencia de ciudadanía para votar transcurre con poca participación.



8:00 a.m.

Se abrieron las urnas, dejando habilitados 11.233 puestos de votación, con 97.027 mesas. Para esta jornada no se realizó inscripción de cédulas; por esta razón, el sufragio puede efectuarlo en el lugar donde votó en las pasadas elecciones.



ELTIEMPO.COM