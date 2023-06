Este martes, alias Andrey Avendaño, vocero de la comisión de diálogos Paz de las disidencias Estado Mayor Central de las Farc y comandante del frente 33 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor Central, habló de cómo se están llevando a cabo los diálogos con el Gobierno Nacional, en el marco de la 'paz total', y señaló que el ‘cese bilateral es esencial’ para continuar el proceso.



Mesa de diálogo con el Gobierno Nacional

El vocero de la comisión de paz del Estado Mayor Central habló para los micrófonos de Caracol Radio y dejó claro que en este momento no hay mesas de conversación establecidas con el Gobierno. “No hay absolutamente nada, todo está estancado”.

​

De acuerdo con la información entregada por Avendaño, en los Llanos del Yarí se realizó una declaración política de las disidencias de las Farc. Se consideró establecer una mesa de diálogo el pasado 16 de junio, pero esta iniciativa no logró concertarse.



“En los Llanos del Yarí hubo una declaración política en donde se hicieron propuestas en un documento público y se dieron algunas fechas para instalar la mesa; se consideró hacer la mesa el 16 de junio. No se ha avanzado con el Gobierno, no hay agenda, no hay mesa. Estamos trabajando en ello; lo que detiene esto son los trámites jurídicos”, indicó.

Disidencias de las Farc. Foto: Ernesto Guzmán EFE

Y agregó: "El diálogo no está estancado por parte nuestra. El Gobierno no ha hecho público quiénes irían por parte de ellos".



Para el jefe del frente 33 de las Farc es esencial establecer un cese bilateral al fuego en varios departamentos para desbloquear los diálogos. "Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por reducir las acciones contra la fuerza pública (…) Pedimos el restablecimiento del cese al fuego en los cuatro departamentos, que se cumplan los compromisos de las dos partes y no se tomen decisiones de forma unilateral”, afirmó.



El hombre, que hace parte de las disidencias de las Farc lideradas Iván Mordisco, fue enfático al decir que el grupo armado no está realizando 'reclutamiento forzoso de menores', pero no descartó su presencia en el conflicto armado.



"Puede que sí haya algunos menores en algunos grupos. Los muchachos pueden llegar por cuenta propia a la guerrilla, pero nosotros no reclutamos”, expresó el vocero de la comisión de Paz de las disidencias.

Alias Andrey Avendaño, comandante del frente 33 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor Central Foto: Captura de video

Por otro lado, afirmó que ‘están dispuestos a remediar’ a las víctimas del Conflicto Armado ‘en los humanamente posible’ y señaló que ‘no están buscando curules en el Congreso de la República’.



"Hemos sido enfáticos en decir que estamos dispuestos a remediar lo que humanamente podamos (…) Nuestro esfuerzo es que las víctimas del conflicto asuman esos espacios políticos, no estamos pidiendo curules en el Congreso”, indicó el jefe del frente 33.



Además, tocó el tema de la mensualidad que algunos grupos estarían pidiendo para dejar las armas. “Los recursos que se van a utilizar en la organización se deberían utilizar para resolver las desigualdades en los territorios. Es un tema que se debería resolver para las familias que no tienen la posibilidad de llevar el pan a la boca, los recursos para nuestra organización se deben destinar para la igualdad social”.



Por último, Andrey Avendaño señaló que las disidencias de las Farc se encuentran identificadas con las reformas que adelantan el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República.



"Consideramos que Gustavo Petro ha hecho un esfuerzo enorme por rescatar la cultura del pueblo colombiano (…) Nos identificamos mucho con las reformas que ha planteado el Presidente”, finalizó el vocero de la comisión de Paz de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

