Violeta Arango Ramírez, quien hasta hace pocos días se encontraba en una cárcel procesada por el atentado del Centro Andino, se encuentra en Caracas con la delegación del Ejército de Liberación Nacional, Eln, que empezó este lunes una negociación de paz con el Gobierno Nacional.









Ramírez enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el atentado terrorista en el centro comercial Andino, en junio de 2017, y que mató a tres mujeres.



Arango estuvo prófuga de la justicia durante varios años. Fue capturada en el departamento de Bolívar hace seis meses.



Arango Ramírez estaba detenida en una cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, y su libertad se dio porque fue incluida como gestora en los diálogos de paz que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).



El abogado Francisco Bernate, quien representa a algunas víctimas del atentado, señaló que no se oponen al proceso de paz, “pero sí consideran que se les debió por lo menos informar de esta situación. Hoy se enteraron de esta libertad por los medios de comunicación, no asistieron a una audiencia, nunca se les informó nada en este proceso del que se viene hablando desde finales del mes de octubre”.



“Consideramos también que el Estado colombiano hizo sus mejores esfuerzos para capturar a esta persona, mismos que hoy se ven en vano por esta decisión. Continuaremos en este y en los demás procesos por estos hechos velando por la verdad, justicia y reparación”, agregó el jurista.



También recuperó la libertad Jairo Arrigui Guenis, alias Antonio Suárez, quien cumplía una condena por los delitos de rebelión, homicidio, secuestro extorsivo y apoderamiento de aeronaves o medios de transporte colectivo en el Centro Carcelario de Alta y Media Seguridad de La Dorada, Caldas.



Alias Antonio, con 25 años dentro del Eln, estaba incluido en circulares rojas de la Interpol y tiene 73 anotaciones penales por diferentes procesos.



El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, respondió a los cuestionamientos durante la rueda de prensa que se realizó tras la instalación de los diálogos de paz en Venezuela.



Rueda indicó que fue una concesión del presidente Petro “para brindar signos de confianza que nunca son negación del Estado de derecho”.



Sostuvo que la gestión de paz tiene reglas y hace parte de los compromisos iniciales con la guerrilla. “Esos roles van a tener efectos positivos sobre transformaciones territoriales inmediatas y unas que seguramente se darán con posterioridad conforme avance este escenario de diálogo”, dijo el comisionado Rueda.



El ministro de Justicia Néstor Osuna aseguró este mismo lunes que ella no estaría en Caracas porque se necesitaba un salvoconducto.



“La información que tengo es que ella está excarcelada, pero no está en Caracas. Esa es la información que recibí. En la medida en que avance el proceso, es posible que el presidente nombre más gestores. Es una figura que han utilizado todos los gobiernos en procesos de paz, la utilizaron Uribe y Santos; es una figura para facilitar las conversaciones y los acuerdos de paz que no impide que continúen los procesos penales”, dijo el ministro en BLU Radio.



Por esa razón, sorprendió que la mujer haya llegado tan rápido a Venezuela y tenga una participación activa en la mesa principal. De hecho, durante la conferencia donde se hicieron los anuncios, Violeta estuvo muy cerca de Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell.



Trascendió que Violeta llegó al evento con una peluca porque en la audiencia donde quedó en libertad tenía la cabeza rapada.

Rueda dijo que los gestos de paz continuarán y quedó abierta la posibilidad de que existan más excarcelaciones. “La decisión de liberar a Violeta es parte de los acuerdos con el ELN, basados en la buena fe y compromiso”, dijo el funcionario.



Ella está en el proceso jiudicial por el atentado terrorista perpetrado hace cinco años en la capital del país. Se le sindica de pertenecer a un ala urbana de la guerrilla del ELN llamada Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).



