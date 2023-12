Violencia contra líderes sociales: cuatro historias que conmovieron al país

Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, entre el 1.º de enero y el 30 de septiembre de 2023, tuvo conocimiento de la ocurrencia de 173 alegaciones de homicidios de defensores y líderes de derechos humanos. De acuerdo con el reporte del organismo, de la cifra, 54 casos están verificados; mientras que 42 están en proceso de verificación y otros 77 no son concluyentes.



‘Recuerdo estruendos, gritos, llantos y disparos de armas de fuego’

Tulia Carrillo Lizarazo fue sacada de su finca por varios hombres armados, asesinada y luego abandonada en una vía. Foto: ART

El caso más reciente es el de Tulia Carrillo Lizarazo, una líder comunal y ambiental de 62 años que fue asesinada el pasado jueves en la vereda Tamacay, municipio de Tame (Arauca), en hechos que aún son materia de investigación. Según información de la Policía, su cuerpo fue encontrado en la vía que comunica los caseríos de Tamacay y Corocito, horas después de que hombres armados la sacaron de forma violenta de su finca.



Doña Tulia, como le decían los habitantes de la región, era una destacada lideresa que integraba el grupo motor de los PDET en su región y la Mesa Municipal de Víctimas, además de ser elegida en 2022 para ser Consejera de los Adultos Mayores y delegada en la Junta de Acción Comunal en Corocito.



Su labor en la región la habían hecho merecedora de un reconocimiento por parte de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que en octubre la destacó por su labor y liderazgo en el retorno de parte de los habitantes de Corocito, los cuales habían sido desplazados por la violencia a principios de los años 2000.



“Recuerdo estruendos, gritos, llantos y disparos de armas de fuego que tuvimos que vivir entre dos fuerzas ilegales. Esa noche la gente atemorizada recogió lo que pudo y esa misma madrugada abandonaron sus casas”, le dijo en aquel momento a la ART recordando su juventud, la cual pasó Corocito en medio de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y los grupos armados ilegales.



Allí, en Corocito, era vista como un ejemplo por los pobladores. El recuerdo de doña Tulia ejerciendo presión a la administración municipal de Tame para llevar la oferta institucional a su caserío, pese a las amenazas y las acusaciones que hacían en su contra, le hicieron conocida.



“Le arrebataron vilmente su vida y quiero decirles que en el departamento de Arauca sí están pasando cosas, pero parece que no existiera. Le hago un llamado al alto comisionado para la paz para que haga presencia, necesitamos que el Gobierno ponga los ojos sobre el territorio”, dijo la representante Karen Manrique, en plenaria de la Cámara.



Por ahora no hay indicios sobre los autores del crimen, sin embargo, en la zona hacen presencia el frente 10.° del Eln, el frente 28 del Comando Conjunto de Oriente del ‘Estado Mayor Central’ y otras bandas de carácter local.



‘Abandonó su tierra para construir paz y hoy es un muerto más’

Phanor Guazaquillo Peña fue una de las personas que construyeron el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz con las Farc. Foto: Archivo particular

“Ese hombre abandonó su tierra para ayudar a construir la paz y hoy es un muerto más (...) Era un hombre que soñaba con una paz estable duradera en su territorio y eso me duele”, fue el reclamo del representante William Aljure, de Curules de Paz, al Gobierno en la Plenaria de la Cámara el pasado 4 de diciembre, un día después de que un sicario asesinó a Phanor Guazaquillo Peña, líder indígena del cabildo Nasa del territorio Kwésx Kiwe Chorrolargo.



Según versiones de familiares y testigos, el crimen ocurrió en zona rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo, a las 2:50 p. m. del 3 de diciembre, cuando Guazaquillo Peña salía de las exequias de Manuel Carlosama, otro líder social que había muerto días atrás en un accidente de tránsito.



Pese a que fue trasladado al hospital del municipio, murió horas después por la gravedad de las heridas.



En la actualidad, el líder social era vocero de la Instancia Especial de Alto Nivel Pueblos Étnicos (Ieanpe) y pertenecía a la Coordinación Étnica Nacional de Paz.



Asimismo, participó en los diálogos de La Habana, proceso en el que jugó un rol fundamental para la construcción e incorporación del Capítulo Étnico dentro del acuerdo de paz con las Farc.



“Somos un solo pueblo, una sola nación en pie de lucha por nuestros territorios”, dijo Guazaquillo Peña durante su intervención pública durante un evento de la asociación vecinal Conpazcol.



Según Aljure, él mismo acompañó al líder Nasa a solicitar protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) en enero de este año. “Después lo llevé a donde (Luis Fernando) Velasco, donde la ministra de Agricultura. En muchas puertas tocando, temiendo por la seguridad de él. (...) No quiero que el presidente Petro ni tampoco el de la UNP me llame y menos usted Velasco a preguntar qué vamos a hacer con ellos, porque ya para qué lo vamos a llamar”, agregó el congresista.



Tras el crimen, la Policía dispuso de un grupo especializado de la Seccional de investigación Criminal para lograr la captura y el esclarecimiento del hecho en Puerto Asís.



Sobre este crimen, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz señaló que en la zona urbana de Puerto Asís hay presencia de la estructura armada Comandos de Frontera Segunda Marquetalia.



‘Venía siendo amenazada y nunca le ofrecieron seguridad’

Luisa Moreno fue clave para el mejoramiento de la infraestructura de su barrio. Fue asesinada en su vivienda en abril. Foto: Archivo particular

El 15 de abril de este año, Luisa Isabel Moreno, de 70 años, fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en el barrio Santo Domingo Sector II, en los límites entre Bogotá y el municipio de Soacha, luego de que sus vecinos reportaron su desaparición. Cuando la lideresa comunitaria fue hallada por las autoridades, tenía varias heridas de armas blancas en su cuerpo.



Días antes de su asesinato, la también presidenta de la Junta de Acción Comunal de Santo Domingo había denunciado ante las autoridades varias amenazas en su contra.



“Ella hacía parte de la mesa técnica de trabajo Altos de la Estancia. Venía siendo amenazada, amenazas que había puesto en conocimiento de las autoridades, ante la Fiscalía General de la Nación, ante la alcaldía local de Ciudad de Bolívar y nunca le ofrecieron ningún tipo de seguridad”, señaló Luceris Segura, otra lideresa de la localidad con la que Moreno hacía labor comunitaria.



En aquel momento, el asesor de seguridad de la Alcaldía local de Ciudad Bolívar, Jairo Cárdenas, aseguró que ya le había sido activada una ruta de atención antes las amenazas.



Moreno había lanzado varias alertas sobre la situación de seguridad en el sector de Altos de la Estancia, una zona en riesgo que posteriormente había sido tomada por el Distrito para la construcción de un parque y que históricamente había sido motivo de disputas.



Gran parte de su trabajo comunitario se había enfocado en el mejoramiento de su barrio y en la construcción de infraestructura comunitaria.



“La señora Luisa fue la luchadora más significativa de este barrio, gracias a ella se lograron grandes avances para toda la comunidad, una mujer honesta, trabajadora y correcta”, recuerda uno de los miembros de la JAC Santo Domingo.



También luchó por años y de frente contra los denominados tierreros, contra quienes realizó varias denuncias sobre casos de invasiones de tierras en Ciudad Bolívar.



“Según diferentes fuentes comunitarias existe un particular interés por parte de distintas estructuras armadas para recuperar corredores, predios, negocios legales y rentas criminales de un territorio históricamente dominado y sobre todo necesario para conectar con la capital del país”, aseguró Indepaz sobre este caso.



‘Quedó herido en fuego cruzado y no pudo ser trasladado’

Jhon William Vargas Peña tenía 22 años cuando quedó en el fuego cruzado de las disidencias de las Farc y el Eln. Foto: Archivo particular

El líder indígena y guardia del resguardo Pitayó Jhon William Vargas Peña tenía 22 años cuando murió por las balas de los grupos armados que se disputan el control territorial en el municipio de Caldono, Cauca.



Vargas Peña conformaba una comisión humanitaria que estaba encargada de verificar y alertar sobre hechos que pudieron generar riesgos en su comunidad, ubicada en el municipio de Jambaló.



El 3 de mayo de este año, en la vereda Los Robles, la cual hace parte del resguardo Pioyá, se presentaron enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.



Según el informe semestral del programa ‘Somos Defensores’, los combates se iniciaron a las 11:30 de la mañana y se extendieron durante todo el día, e incluso hasta la noche. Los pobladores del resguardo indígena, que quedaron en medio del fuego cruzado, se comunicaron con la guardia de Pitayó para solicitar ayuda.



Por los combates, 39 estudiantes de la Institución Educativa Bachillerato Técnico Agrícola de Jambaló no habían podido retornar a sus hogares e incluso, varias familias denunciaron el ingreso por parte de los grupos armados a sus viviendas.



Una de las personas que respondió al llamado de auxilio fue Jhon William Vargas, quien, junto con otros guardias del resguardo, se dirigieron hacia Caldono.



Cuando ya se encontraban en jurisdicción del municipio, un nuevo enfrentamiento inició y varias ráfagas de fusil impactaron al joven. Según las autoridades, una misión médica no pudo ingresar a la zona en donde el líder quedó herido.



“Quedó herido en medio del fuego cruzado y no pudo ser trasladado a un centro de salud debido a los fuertes combates”, precisó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) en un comunicado.



Jhon William Vargas Peña, oriundo de la vereda San Antonio, murió cuando era transportado en una camilla por trocha hacia un centro asistencial.



Se trataba del segundo líder indígena asesinado en el Cauca en menos de un mes. El 18 de abril también había sido asesinado José Isaías Quiguanás, mientras se movilizaba por la vía que comunica a los municipios de El Palo con Corinto.

