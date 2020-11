Duque pide verdad en casos de violencia contra la mujer en conflicto

El presidente Iván Duque en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se refirió a los casos de violación y violencia contra las mujeres que se dio en el marco del conflicto.



Sin mencionar a a ningún grupo en particular, sí cuestionó que en esos casos no haya habido verdad ni que los victimarios hayan pedido perdón a sus víctimas.

El mandatario comenzó por hacer una reflexión y fue que se hiciera un llamado para que los máximos responsables en los casos de violencia contra la mujer, es decir, para que los victimarios digan la verdad.



El mandatario destacó los testimonios de la Corporación Rosa Blanca, que fue fundada por mujeres reclutadas desde niñas por las Farc.



Dijo que ellas "fueron reclutadas vilmente, que fueron abusados vilmente, que fueron convertidas en instrumentos sexuales y que fueron presionadas a prácticas abortivas", por lo que pidió que los máximos responsables de esto deben decir la verdad.



"Y no que esas mujeres tengan que estar sometidas al día a día a tener que reclamar a los gritos, cuando ahí están los casos, eso no necesita investigaciones, ahí están los casos, esas son las mujeres violadas, reclutadas, maltratadas, vilipendiadas, humilladas y lo único que han recibido hasta ahora han sido sonrisas hipócritas, mensajes qué tal vez, que si acaso, que no era así, que no era contra su voluntad", manifestó el jefe de Estado.



Para Duque, decir esto no significa ser enemigo de la paz, sino que es invitar a la paz donde esa verdad se sepa y que los victimarios y los máximos responsables de esos delitos "tengan las gallardía de pedir perdón a sus víctimas y decirle a todo un país que ellos lo ordenaron, y que lo convirtieron en práctica".





El Presidente dijo que "así como salen aceptar delitos, pero en cabeza de terceros que ya no existen, y que además tienen la garantía de qué no hay cárcel (...) ojalá tuvieran la misma gallardía con las mujeres que van hoy a la justicia transicional a pedir un mínimo de justicia".



"Si nosotros queremos hablar de la implementación de esos capítulos, en los capítulos de género, la piedra angular de ese capítulo es que los victimarios reconozcan esos delitos abominables, se lo digan el país y se lo digan a sus víctimas y que sus víctimas no estén expuestas a la revictimización por parte de la hipocresía cuando no se quieren reconocer o tratan de ser atenuados en el tiempo indeterminado", destacó Duque.