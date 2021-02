‘Hay preocupación en la exguerrillerada de las Farc': Victoria Sandino

La senadora del partido Comunes Victoria Sandino le explicó a EL TIEMPO por qué pidió que la justicia transicional trate a los excombatientes de las Farc como rebeldes y no como una “banda de criminales”, y habló de la polémica con Timochenko, jefe de la colectividad, quien dijo que esa posición no es de la organización.



(En otras noticias: Se alista cita entre Peñalosa, Char y Gutiérrez para los próximos días)

Usted ha pedido que la justicia transicional los trate como rebeldes y no como una ‘banda de criminales’. ¿Por qué dice eso?

​

Lo que dijimos con el senador Benkos Biohó va orientado a aportar en la etapa de debate y construcción del sistema de justicia transicional. En un auto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la parte del contexto, se modificó nuestro carácter de organización rebelde y, lamentablemente, nos catalogan o señalan como una banda de criminales y eso afecta a más de uno de los firmantes del acuerdo de paz.



(Lea también: ¿Cómo serán las coaliciones presidenciales para el 2022?)



¿En el auto de la JEP dice que ustedes son una ‘banda de criminales’?



Pues prácticamente es lo que plantea en la parte del contexto y por eso queremos aportar y que no se pierda de vista el carácter de nuestra organización, que fue pactado en Cuba.

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, durante una entrevista con EL TIEMPO. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Qué opina de que Timochenko diga que ustedes no consultaron este tema con el partido?

​

Nosotros lo consultamos con varios firmantes del acuerdo de paz y recogimos el sentir de ellos. Hay una gran preocupación de la exguerrillerada, que siente que ese compromiso revolucionario se está borrando de un tajo y que nos ponen como una organización o un grupo de criminales. Aquí lo que está en juego es la construcción de la paz.



(Le puede interesar: ‘Que me deje gobernar’, el mensaje de Daniel Quintero a Uribe)



¿Esto es una nueva división del partido Comunes?



En el partido tenemos discusiones alrededor de lo que ha venido sucediendo con la implementación del acuerdo de paz, especialmente la respuesta nuestra como contraparte. Este no es un tema de divisiones propiamente, sino que hace parte de los debates internos que tenemos y son muchos los dilemas que tenemos que resolver.

En otras noticias de política

Coalición de gobierno también rechazó propuesta de extender periodos



Roy Barreras, ¿cada vez más cerca de Gustavo Petro?



La nueva arremetida de los petristas contra quienes apoyan a Fajardo



POLÍTICA