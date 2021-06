Lo que viene para las víctimas en los próximos 10 años

El director de la Unidad para la Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, reveló que en los últimos 10 años el Gobierno ha destinado un poco más de 100 billones de pesos para la atención de los afectados por el conflicto.



Pero también se refirió a los 140 billones de pesos que se destinaron a través de un Conpes a fin de atender a las víctimas en los próximo 10 años.



¿Hoy cuántas víctimas están registradas?

En el registro están un poco más de 9’143.000, pero el conteo sigue. La mayoría es población desplazada. Más del 93 por ciento de los registrados están por desplazamiento forzado.



¿Ese desplazamiento se sigue dando hoy?



Se siguen presentando eventos de esa naturaleza. Hay dos fenómenos que nos están afectando: el desplazamiento forzado y el confinamiento, que se da cuando no dejan salir a las comunidades de su lugar de residencia o les restringen los horarios para movilizarse. En cuanto a desplazamientos masivos, se han presentado en Nariño, mientras que el mayor número de confinamientos se da en el Chocó, donde las autopistas de ese departamento son los ríos y, entonces, si prohíben la movilización por un río pues la gente queda bloqueada durante varios días.



Este año, ¿qué promedio mensual de desplazados se está dando?



En lo que tiene que ver con los desplazamientos masivos, que es cuando son más de 50 personas o más de 10 núcleos familiares, ya completamos más de 46 eventos en diferentes partes del país, principalmente en Nariño, Chocó y Antioquia.



En materia de víctimas se acaba de aprobar un Conpes, ¿cuánta plata es? ¿A cuántas personas va a beneficiar?



Se llegó a un presupuesto de 142 billones de pesos para los próximos 10 años. Ahí se establecen todas las acciones, todos los programas encaminados a la atención de ese 18 % de la población colombiana; es decir, los 9’143.000 connacionales que tiene el registro.



Es un proceso de planeación con un documento que respalda la prórroga de la ley, pero con énfasis en cómo lo vamos a hacer. Y el documento Conpes establece las acciones claras y el tema presupuestal, de dónde van a salir los recursos para darle cumplimiento a la implementación de la ley.



¿Faltan muchas víctimas por indemnización?



Sí. Por eso nuestra preocupación y la importancia de hacer la prórroga por 10 años de la ley. En ese universo de 9’143.000, 7’300.000 son sujetos de indemnización.

Es importante aclarar que de esos 7’300.000, ya se han indemnizado 1,2 millones. Eso significa que faltan más de 6 millones de personas. Y ahí es donde están los grandes retos porque hay que buscar recursos adicionales, tanto del presupuesto como de los victimarios, como son los bienes que entregaron a través de Justicia y Paz, así como los recursos con los que se comprometieron los victimarios en el proceso de paz, de los cuales no hemos recibido todavía nada.



¿No han recibido nada de lo que se comprometieron a entregar las Farc?



No hemos recibido un peso.



En estos 10 años se han empleado para las víctimas más de 100 billones de pesos, porque hay que entender que se suman educación, vivienda y otros beneficios.

TWITTER

¿Alcanzan $ 142 billones para los próximos 10 años si todos los días se siguen sumando víctimas?

Con el Conpes se hizo una proyección teniendo en cuenta hechos victimizantes. Qué esperamos, ir cerrando el registro; por eso los hechos victimizantes que se están registrando son los que no tienen más de un año y, por ende, lo que nos está marcando más son los desplazamientos masivos y los confinamientos, más que los desplazamientos individuales.



En promedio, ¿cuánto se ha invertido en la atención a las víctimas con esta ley?



En estos 10 años se han empleado para las víctimas más de 100 billones de pesos, porque hay que entender que se suman educación, vivienda y otros beneficios.



