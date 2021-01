Gobierno dice que les cumplió a las víctimas del conflicto en 2020

Hasta el pasado 30 de noviembre, en el Registro Único de Víctimas (RUV) aparecían reportadas en Colombia un total de 9’078.038 personas que, luego de un proceso, fueron acreditadas por cumplir las condiciones y requisitos.

Es casi el 18 por ciento de la población colombiana. Sin embargo, en este punto, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas precisó que una persona puede estar incluida por más de un hecho victimizante y, en consecuencia, no pueden hacer una suma simple para determinar el número total de personas únicas reconocidas como víctimas de conflicto.



Esto se explica de la siguiente manera. Según los datos de la Unidad, en el país hay 8’087.011 víctimas de desplazamiento forzado, pero al mismo tiempo esas personas también fueron afectadas por otro tipo de delitos, como violaciones o pérdida de bienes como sus tierras o sus casas.



Estas personas, diseminadas a lo largo y ancho de la geografía colombiana, han sido víctima de desplazamiento, desaparición forzada, secuestro, terrorismo, homicidio, violación, minas antipersonal, pérdida de bienes y tortura, entre otros, según la caracterización que hizo la Unidad de Víctimas.



Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hizo un balance de la gestión de la entidad el año pasado. Según el funcionario, se cumplieron las metas propuestas.



En lo relacionado con emergencias humanitarias, aseguró que durante el 2020, “todas las que se presentaron fueron atendidas”.



De acuerdo con el reporte oficial, el año pasado se atendieron 67 eventos, que dejaron afectados 6.000 núcleos familiares, compuestos por alrededor 19.281 personas; y 20 eventos de confinamiento, que dejaron afectadas a 7.371 familias, principalmente en el Chocó. Estas acciones son producto del accionar de grupos ilegales y narcotraficantes.



En cuanto a asistencia se colocaron 670.146 giros de atención humanitaria a 469.531 hogares víctimas de desplazamiento forzado con carencias en su subsistencia mínima, por más de 400.000 millones de pesos. Esto está representado en la entrega en diferentes etapas, según las condiciones y necesidades en materia de alojamiento temporal y alimentación.



También se hizo entrega de más de 2.195 millones de pesos, a través de 1.268 giros (máximo 2 salarios mínimos) de ayuda humanitaria a víctimas de otros hechos distintos al desplazamiento.



Además, el año pasado se entregaron bienes de uso colectivo a 21 sujetos de reparación colectiva: 10 no étnicos, 10 étnicos y una organización. Esto como parte de las medidas de restitución y reparación colectiva, representada en mobiliario escolar, computadores, vehículos, maquinaria agrícola, insumos agropecuarios, materiales de obra y dotaciones culturales y deportivas.



Y en reparación individual, en 2020 se otorgaron 119.284 indemnizaciones administrativas, que consisten en el reconocimiento monetario de la indemnización como una de las cinco medidas de reparación integral a las víctimas.



Para atender a esta población, el presupuesto asignado para la Unidad durante la vigencia 2021 es de 2,09 billones de pesos, pero Rodríguez aspira a conseguir más recursos para el pago de indemnizaciones y reparación colectiva.



Parte de estos recursos que se espera conseguir este año corresponde a la monetización de los bienes que se recibieron de los postulados de la Ley de Justicia y Paz que están en un fondo y se utilizarán para pagar primero las indemnizaciones por vía judicial.



De otro lado, el viernes, el presidente Iván Duque sancionó la prórroga de la ley de víctimas (1448 de 2011), que vencía dentro de un año.



La nueva Ley 2078 del 8 de enero de 2021 tendrá vigencia por 10 años más, lo que garantiza por más tiempo la reparación de las víctimas de la violencia y medidas de atención, asistencia y reparación integral.



