'Creación de condiciones económicas no quiere decir financiación del Eln': Vera Grabe

El pasado domingo la guerrilla del Eln se comprometió a suspender el secuestro con fines económicos a partir del 30 de enero del 2024. Sin embargo, persisten las dudas sobre qué va a pasar con las personas que la guerrilla tiene secuestradas.



En entrevista con EL TIEMPO, Vera Grabe, nueva jefa de la delegación del Gobierno, contó detalles sobre ese compromiso y habló sobre los elementos que se tendrán en cuenta para una posible prórroga del cese del fuego.

Había mucha presión para la delegación de Gobierno, ¿cómo se logró el acuerdo en torno al cese del secuestro?



Fue un acuerdo que estuvo antecedido por el secuestro del papá de Luis Díaz. Ese evento puso en crisis el proceso, pero permitió que el secuestro se pusiera en el centro del debate como algo sensible, algo importante que abordar y, por lo tanto, fue una posibilidad de avance, creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Yo llegué en los últimos cuatro días del ciclo, fui la última persona en sumarse a este proceso y la delegación lleva trabajando más de un año orientada por Otty Patiño, Iván Cepeda y todos los demás integrantes, pero eso es un debate sobre el que había que avanzar y sobre el que había que pasar. Es una discusión obviamente intensa, porque la paz implica debates y dificultades, y pues porque de lo contrario no estaríamos en este proceso. El llegar a ese acuerdo implicó obviamente exponer argumentos sobre la importancia de este paso, paso que también beneficia al propio Eln e implica que se convierta en un actor de paz con credibilidad.



En ese sentido, cumplieron un papel muy importante la comunidad internacional, los países garantes, los países acompañantes, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU, es decir, fue un concurso de debate, de escucharse, de buscar salidas, de presencia internacional y obviamente también cumplió un papel toda la presión y los mensajes que llegaban de las comunidades y de los familiares de los secuestrados. También obviamente la disposición del Eln de dar el paso y yo creo que todo eso confluyó para que se diera este anuncio, el cual inicia una ruta y un proceso donde obviamente no hay un final feliz todavía, donde todavía hay mucho camino que andar. Pero es un buen comienzo para un proceso en el que además ya existe un listado que se entregó a la comunidad internacional y a la delegación de presuntas personas que están retenidas con fines económicos, como le llama el Eln, y se espera tener por lo menos información para continuar el proceso de liberación sin condiciones.



¿De cuántas personas estaríamos hablando?



Se pasó la lista, pero yo no la tengo presente en este momento. Obviamente, una cosa es la lista, otra cosa es la respuesta del Eln porque no necesariamente todas las personas que están en la lista están en manos de esa guerrilla. Pero es un punto de partida y finalmente tendremos información más adelante.

¿El 30 de enero todas las personas en cautiverio estarán libres?



Yo creo que esto es un comienzo. Es un anuncio, se entregó una información y en un mes estaremos en el sexto ciclo y lo que se busca es que este tipo de prácticas queden incluidas como violatorias del cese del fuego y como prácticas que hay que superar. Es un tema que además está sujeto al papel que cumple la Misión de Verificación. Es decir, se inicia un proceso, pero no podemos plantearlo en esos términos porque generaríamos enormes frustraciones, jugando con las expectativas de la gente. Aquí lo importante es el anuncio, lo importante es el inicio de un camino, de una solución y creo que eso es lo que hay que valorar y lo que da esperanza. Yo creo que vale la pena destacar el anuncio y que se ha encontrado un camino.

Pablo Beltrán dice que la instrucción para el Eln es liberar a todos los secuestrados. Foto: Oficina Comisionado de Paz

Entonces, ¿qué va a pasar el 30 si sigue habiendo gente secuestrada?



Vamos a una siguiente ronda en la que este tema se va a tratar a fondo. Nosotros no podemos decir que esto va a pasar de una forma u otra, este es un proceso y los procesos implica superar obstáculos, pero hay disposición y sobre eso estamos caminando. Yo no me puedo comprometer a poner fechas, a asumir compromisos que además no dependen de nosotros. El Gobierno nacional no puede responder por lo que haga el Eln. Pablo Beltrán en el cierre de esta quinta ronda dijo que Eln va a cumplir sus compromisos y esperemos que sea así.

¿Y cómo se daría esa liberación de los secuestrados?



De eso no se ha hablado. Es un comienzo, es una ruta que se ha trazado y la concreción se verá más adelante en la sexta ronda.

Se acordó la creación de condiciones económicas y financieras para la materialización del acuerdo, ¿se va a financiar al Eln?



Esto no tiene nada que ver con la decisión del Eln de suspender lo que ellos llaman 'las retenciones económicas', tiene que ver con condiciones para las actividades que tienen que ver con la paz, con la participación, con el desarrollo regional, con las actividades que haga el Eln en pro de la paz y con lo que hacen los gestores. Este tema hay que separarlo con mucha claridad: una cosa es esto que mencioné y otra cosa es la creación de condiciones en la transición del Eln hacia la paz.

¿Qué elementos se van a analizar para extender la tregua?



Se va a hacer un balance y obviamente se van a analizar las dificultades que ha habido, se va a incluir prohibición de prácticas como el secuestro. Nosotros hemos solicitado que también se incluyan las extorsiones, el desplazamiento forzado, es decir, todas estas prácticas atentatorias que sobre todo afectan a la población. Solicitamos que eso se profundice en el próximo ciclo, de manera que se amplíen las condiciones del cese del fuego y, por lo tanto, también el trabajo que tiene el mecanismo de verificación.

José Félix Lafaurie habló del debate que hay en la mesa porque hasta el momento el Eln no reconoce el secuestro como una violación al cese, ¿qué efecto tendrá esto en el uniforme del mecanismo de verificación?



En este quinto ciclo quedó planteado que eso queda incorporado, eso fue parte del acuerdo. El secuestro queda entre los actos violatorios al cese.

Vera Grabe saludando a Pablo Beltrán, jefe de delegacióndel Eln. Foto: Delegación Eln

¿Qué tan cercano ve que haya un acuerdo para ponerle fin a otros delitos?



Estamos iniciando un camino, no es fácil superar esto. Son prácticas que están muy instaladas en la cultura guerrillera y que, por lo tanto, hay que empezar a superar. Implica la decisión, implica que eso se haga efectivo y yo no les puedo decir en cuánto tiempo eso sucederá, no está en mis manos. En este proceso hay que tener la visión y reconocer que los pasos se están dando, pero eso no quiere decir que no busquen resultados pronto. Creo que no podemos hacer anuncios que después generan frustración.

¿Y un cese del fuego multilateral con otros grupos?



Ese es un paso fundamental porque finalmente el Eln dice que también es atacado o desplazado por otros actores y obviamente la ‘paz total’ implica que otros procesos avancen. Finalmente, si no resolvemos por acá, se nos generan otras dificultades. Son temas que tendrá que abordar el Alto Comisionado para la Paz y en el cual obviamente todos estamos dispuestos también a apoyarlo.



Se habla de ocho zonas críticas que se van a priorizar, ¿cuáles son y qué trabajo hará allí la mesa?



Por ahora hay avances en el Bajo Calima, ya hay planes andando y se busca ampliar a otras zonas que han vivido violencia, la exclusión, o en donde las comunidades han sufrido los embates del conflicto armado, pero donde también hay condiciones sociales que alimentan la violencia. La idea es que esas zonas críticas se conviertan en territorios de paz, es decir, que haya planes de desarrollo y procesos de transformación de las condiciones de vida de las comunidades con la concurrencia del Estado, ojalá con cooperación internacional. Todo esto tiene que ver con la participación, porque la participación es el gran motor de este proceso.

¿Cambiará el enfoque de la mesa con su llegada?



Hay un camino andado muy importante, un camino que hay que continuar y además hay acuerdos y compromisos asumidos. Hay una forma en la que se han hecho las cosas que ha dado resultados y yo creo que eso hay que continuarlo.

Además de los protocolos para la ampliación del cese, ¿qué otros temas se discutirán en el ciclo de enero?



Los temas son los que están en la agenda: participación, las zonas, el fin del secuestro, el cese del fuego y la inclusión de otras prácticas, el fortalecimiento de la Misión de Verificación, pero puede ser que surjan nuevos temas por la necesidad y hay que estar abiertos a lo que nos aporte la realidad y el propio proceso.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

