Arauquita decretará la calamidad  para atender refugiados venezolanos

La situación en Arauquita con la masiva llegada de personas de Venezuela que vienen huyendo de lo que denominan atropellos de sus Fuerzas Armadas sigue complicada. Y a primera vista no se ve solución.



Los venezolanos refugiados en la población colombiana se resisten a regresar, mientras al otro lado de la frontera, en el estado Apure, las escaramuzas entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, y gente de las disidencias de los frentes 10 y 28 se han mantenido.

La denuncia de los refugiados es que esos ataques han sido indiscriminados y que los militares de su país han cometido todo tipo de atropellos, desde asesinatos, detenciones arbitrarias, saqueos, incendio de viviendas y amenazas. Por esa razón es que salieron huyendo.



Oficialmente en Arauquita hay un poco más de 5.600 refugiados en albergues, pero se sabe que hay muchos de ellos viviendo en casas de familiares o amigos y otros que han decidido llegar a Arauca o Saravena.



Y en Arauquita no estaban preparados para atender una llegada masiva de esa magnitud. Por eso, los recién llegados fueron acomodados en escenarios deportivos y en buena medida se ha sobrevivido con lo que ha podido disponer la alcaldía, la ayuda internacional y con las colectas de la comunidad.



“Ayer hicimos el consejo municipal de gestión del riesgo y tras escuchar el informe de las diferentes entidades determinamos que sí están las condiciones para declarar la calamidad pública por movilidad humana no voluntaria”, dijo el alcalde Etelivar Torres.



Eso significa que al acudir a esta figura jurídica la Alcaldía podrá disponer de algunos recursos para atender a los refugiados. La duda jurídica que había era si esta medida los obligaría a utilizar recursos de los que no disponían.



Muchas necesidades

Pero ahora está claro que tanto la Gobernación de Arauca como el Gobierno Nacional deberán concurrir de manera subsidiaria cuando las necesidades lo requieran.



Para poder decretar la calamidad, previamente se debe construir un plan acción, en el cual está avanzando la Alcaldía.



“Estamos trabajando en un plan de acción para tres meses, que si esto se supera antes, pues no habrá ninguna dificultad”, dijo el alcalde, quien estimó que para ello se requieren “unos 14.000 millones”.



Si bien las autoridades del Apure siguen insistiendo en que todo está bien en su territorio y que las personas pueden retornar, los refugiados tienen miedo.



De todas maneras unos muy pocos han vuelto, sobre todo porque al otro lado del río Arauca lo dejaron todo y les da miedo que cuando vuelvan no encuentren nada. Pero la mayoría por ahora se resiste a hacerlo.



Y como es algo casi natural en Venezuela, autoridades regionales siguen insistiendo que el asunto es que en Arauquita no quieren dejar retornar a la gente. Dicen que están consiguiendo plata por cuenta de los refugiados.



Siguen los ataques

Mientras tanto en la zona del Alto Apure, especialmente en los sectores conocidos como El Ripial, La Capilla y El Arenal, se siguen escuchando las explosiones y los disparos.



En esa zona se cumplieron 15 días de una operación de la FANB contra la disidencia del frente 10 de las Farc (que opera en Arauca), algo que ha llamado la atención pues en el área también está el Eln y la ‘Nueva Marquetalia’.



Es un hecho que en últimas se trata de una disputa por las rutas del narcotráfico en la medida que la gente del frente 10 no trabaja con la de ‘Iván Márquez’, que todo indica tiene apoyo desde Caracas.



De todas maneras, a apoyar los disidentes de Arauca en sus combates con los militares de Maduro llegó gente del frente 28, que opera especialmente en Casanare.



Y en estos combates que ya cumplen más de 15 días los venezolanos hasta ahora no han salido bien librados.



A las denuncias de violación de derechos humanos ha trascendido que algunos de sus vehículos blindados han sido dañados por las bombas de los insurgentes.



Este fin de semana incluso trascendió que un oficial resultó muerto y 10 uniformados más heridos luego de que se les estallara el mortero con el que estaban atacando a los irregulares colombianos.



Y si bien los venezolanos no reconocen los heridos y muertos, esta semana se reportó la llegada a la zona de dos hospitales móviles de guerra.