Uribe les dice a senadores de Farc que acuerdo ‘genera mal ejemplo’

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, les habló de frente a los senadores de las Farc y les dijo que el acuerdo alcanzado con ellos generaba "mal ejemplo".

El hecho se produjo en medio del segundo de ocho debates del proyecto que crea las 16 curules para la paz, en la plenaria del Senado, donde se suscitó más de una polémica.



Uribe les habló a los senadores del partido Farc y les dijo, frente a frente, que el Centro Democrático cree que en el acuerdo alcanzado en La Habana “no hay justicia para los delitos de lesa humanidad” y que eso genera “mal ejemplo”.



Agregó que “desde el punto de vista humano”, a él le parecía “muy importante tener la posibilidad” de discutir con ellos en el Congreso. “Me parece bien importante su presencia en el Congreso. Yo prefiero a un colombiano en el Congreso, que en la cárcel” o “en la actividad criminal”.



“Yo, por ejemplo, a las personas de las Farc que están en el Congreso les creo toda su voluntad de paz y de no repetición, pero muchos que han visto que el Estado no aplica justicia sienten, en esa inaplicación de justicia, un mal ejemplo para ellos seguir delinquiendo”, dijo Uribe.



La senadora por el partido Farc Sandra Ramírez se refirió a las palabras del exmandatario y dijo que lamentaba “muchísimo” que el Uribe hiciera “esa lectura de los acuerdos” de paz.



“Lamento mucho que no haya leído lo que significan los acuerdos de paz para Colombia y que no hagamos consciencia de lo que significa construir una paz con justicia social para nuestro país”, afirmó la excombatiente.

Supuesta influencia en el proyecto

Previamente, el senador por ‘la U’ Roy Barreras, ponente del proyecto y defensor del acuerdo alcanzado en La Habana, denunció que la alta Consejera para las Regiones, Karen Abudinen, estaba influyendo en los senadores para que el proyecto que crea las 16 curules de paz se cayera.



“Quiero dejar claro en esta plenaria que la Consejera para Regiones, Karen Abudinen, aquí presente, ha venido haciendo lobby soterradamente para pedirles a los senadores que se salgan y no voten las curules”, denunció Barreras.



El congresista afirmó que si esa era la “instrucción del Gobierno” sería bueno que el Congreso lo supiera, o que, si era una intención personal de ella, significaba que quería “negarles a las regiones esa representación, lo que parece una contradicción”.



De inmediato varios senadores de la Costa, coterráneos de Abudinen, salieron en su defensa. Mauricio Gómez Amín, liberal, dijo que la funcionaria era “honesta” y “transparente” y con “una hoja de vida impecable”.



Antonio Zabaraín, de Cambio Radical y también paisano de la Alta Consejera, afirmó que ella “ha demostrado que es una mujer honorable, transparente, proba y que no tiene tacha ni señalamiento alguno”.

“Por lo tanto me parece desobligante que se le señale de estar convenciendo o intrigando ante algunos senadores para sacarlos de recinto y romper el quórum”, dijo Zabaraín.



La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, también defendió a la funcionaria y explicó que su presencia en el Senado obedecía a que “teníamos que llevar a los indígenas embera, que están protestando en Bogotá, hasta un lugar para que pasen la noche y fue ella la encargada de conseguir los buses para protegerlos del frío y la intemperie”.



Sobre la iniciativa, Uribe pidió “hacer una reflexión” sobre la propuesta del senador José Obdulio Gaviria, la cual reduce de 16 a 8 las curules para las víctimas y asigna dos de estos escaños a militares afectados por el conflicto.



“Yo le pediría al senador Barreras, humildemente, que usted que está liderando el tema de las 16 curules nos dé la oportunidad de sacar aprobada aquí la ponencia del senador José Obdulio”, pidió Uribe.



Las intervenciones de los senadores siguen luego de que la Mesa Directiva del Senado conformara una comisión accidental que evaluará las diferentes propuestas alrededor de la creación de estos 16 escaños con el fin de avanzar en la aprobación de la norma, este miércoles.



