Uribe: ‘Una pobreza del 42,5 % no permite la paz completa’

Seis puntos para conseguir la paz total en Colombia, y abrir el debate sobre la amnistía general son los dos temas principales que el expresidente Álvaro Uribe esta trabajando y que podrían ser parte de la agenda de su partido, el Centro Democrático, en la campaña electoral que comienza.



El exmandatario le amplió a EL TIEMPO varios de los puntos que abordó en su charla con el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, el pasado lunes, en la cual comenzó a hablar de la importancia de estos seis puntos en la paz de Colombia.



¿Cuáles son los seis temas que usted cree que deberían darse para una paz total?

En varias ocasiones, en conversaciones con el padre De Roux, él me ha dicho ‘usted tiene que ayudar en esa paz total’. Él es generoso conmigo y me reconoce un papel muy superior al que yo puedo tener. El lunes, sin que yo lo esperara, él cambió de tema y me repitió lo que me decía sobre la paz total. Hay unos puntos que considero para la paz total. Uno, política social. El presidente Duque ha hecho un buen esfuerzo, pero una pobreza del 42,5 no permite la paz completa y es un peligro para la democracia.



¿Qué otros?

Dos, la empresa privada. El único camino que tenemos para profundizar las políticas sociales es un apoyo permanente a la empresa privada para que crezca. Tres, un Estado austero, sin corrupción. Una austeridad con menos Congreso y menos Estado burocrático. Cuatro, el narcotráfico. Hasta el 2013 el país iba muy bien en reducción, pero después pasó el acuerdo de La Habana y otros temas que ya he explicado. Cinco, los señalamientos, los encasillamientos a los colombianos.

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux.

¿Qué tan grave son estos?

El primero que tiene que ser muy cuidadoso para no encasillar colombianos soy yo, pero es que en este país el encasillamiento ha generado muchas muertes de inocentes. ‘Que aquel es colaborador de la guerrilla. Mátenlo’; ‘que este es colaborador de los paramilitares. Asesínenlo’; ‘Uribe paraco’. 17 atentados en mi contra.



¿Y cuál es el último tema?

Finalmente le dije al padre De Roux ‘a mí me ha parecido muy grave esta impunidad absoluta a las Farc. Esta es partera de nuevas violencias y no veo que lo quieran corregir’. Nosotros hemos reducido a un mínimo las reformas: que salgan de Congreso los responsables de delitos atroces y violación de niños y que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no sea la que investigue a los militares, pero eso no es posible y veo aquí un gran desbalance. Y mencioné otros casos, como el de la señora Epa Colombia, que no la conozco, y la condenan a cinco años o el que se roba una bicicleta.

¿Entonces esta amnistía general de que la usted habla sería para quienes participaron de las hostilidades y para delitos comunes también?

En mi gobierno desmovilizamos 53.000 personas. Siempre yo entendí que para los delitos atroces se necesitaba cárcel. Las mismas personas que nos dijeron que era muy poquita de 5 a 8 años para los paramilitares, después dijeron que no podía haber un día de cárcel para las Farc. Nada obsta para que uno compare hechos, independientemente de apariencias diferentes de la legislación. ¿Cuál es la diferencia entre el delito de las Farc y el de los paramilitares? Ninguna. Entonces, ¿por qué les dan un tratamiento diferente? Yo veo que hay un tratamiento diferente, y lo veo también con Epa Colombia y con el ladrón de bicicletas.



¿Cómo se imagina el reconocimiento de responsabilidad para otorgar esas amnistías?

Creo que en cualquier caso –una reducción de penas, una libertad condicional– debe haber un reconocimiento de responsabilidad y una reparación de víctimas.



¿Esta amnistía general busca beneficiar a los militares señalados por ‘falsos positivos’?

Lejos de eso. El padre De Roux conoce qué le he dicho yo sobre ese tema. Le concedo que siempre debe haber verdad, pero verdad verdadera, no simulada para ganar libertad. Debe haber reconocimiento de responsabilidad, pero también hay que reconocer casos en los cuales la persona dice ‘yo no puedo reconocer los hechos por los cuales me condenaron o estoy preso o en este proceso’, y lo dice de corazón y con la verdad. No tengo conectada la amnistía con ningún caso en particular ni la tengo concretada. Lo que veo es que uno de los seis puntos que causan mucha dificultad en Colombia es el desbalance judicial entre impunidad total a las Farc frente al tratamiento de los paramilitares y frente a la señora Epa Colombia y al ladrón de bicicletas.

¿Cómo se abordaría el debate sobre esta amnistía general?

Voy a llamar la bancada del partido Centro Democrático y les voy a pedir que tengamos una discusión sobre el tema y a mí me parece bien. Alguien me dijo ‘hombre, usted por qué habla de eso si es un tema políticamente incorrecto’. Yo tengo 69 años. La única aspiración que tengo es que al país le vaya bien. Si es políticamente incorrecto, pues qué le vamos a hacer, pero que haya una reflexión sobre ese tema de la asimetría, uno de los seis asuntos que hay que corregir para que haya paz total.



¿Por qué ha dicho que los ‘falsos positivos’ no solamente habrían sido cometidos por militares, sino también por paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes?

Eso no me extrañaría. Cuando le estaba explicando al padre De Roux este tema, él me pregunta ‘entonces, ¿a qué asigna usted los ‘falsos positivos’?’ y yo le dije ‘padre, hay que estudiar el tema del narcotráfico y otros señalamientos’. En el narcotráfico le señalé algunos hechos que sucedieron en Ocaña. En estos días hubo la noticia que alguno de los paramilitares dijo desde Estados Unidos que ellos habían ayudado a los militares en ‘falsos positivos’. Eso se tiene que investigar. Y lo otro que le respondí al padre De Roux fue el tema de los señalamientos, uno de los seis puntos. ‘Maten a ese que es colaborador de la guerrilla’ y matan un inocente.

El expresidente Álvaro Uribe y el precandidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga.

¿Qué opina de que el precandidato uribista Óscar Iván Zuluaga haya dicho que, si llega a la Presidencia, respetará el acuerdo de paz?

En el partido hay una discusión, y el mismo doctor Óscar Iván me ha dicho que la acepta, de dos puntos: que se excluya a los militares de la JEP y los juzgue un órgano imparcial y que los responsables de delitos atroces y violadores de niños no puedan seguir en el Congreso. El mismo doctor Óscar me ha dicho que está de acuerdo con eso.



¿Usted apoya esa afirmación de Óscar Iván Zuluaga de respetar el acuerdo de paz?

Todos saben mi respeto, admiración y aprecio al doctor Óscar Iván. Saben que hemos hablado de esas dos reformas y ninguno ha dicho que esté en contra. Él me llamó hace unos días a preguntarme por esto de la amnistía. Yo le dije ‘no tengo eso concreto. Tengo otros seis puntos’.



¿Estos seis puntos y la amnistía general serán un tema de la campaña uribista?

Estos temas los tengo en el corazón hace mucho tiempo. Ahora dio la circunstancia que salieron a la luz pública. Tuve una conversación con el señor Presidente el martes. Quiero hablarlo ampliamente con él. Él tiene once meses todavía y ese, en un gobierno de cuatro años, es un buen tiempo. Y con la bancada y con quienes quieran aspirar por el partido para que ellos miren estos temas a ver qué se puede hacer y cómo pueden estimular una reflexión en la materia. Uno tiene que estar en campaña siempre.

