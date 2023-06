En un breve comunicado, el expresidente Álvaro Uribe, cabeza de Centro Democrático, expresó sus reservas en cuanto al acuerdo de cese al fuego firmado con el Eln de las Habana, Cuba. En menos de tras párrafos, cuestionó las posturas de esta guerrilla y el mensaje que se envía al hablar de un cese bilateral.



En un primer momento, Uribe se manifestó frente a la postura de los comandantes del Eln de que aún no se ha llegado a un acuerdo sobre lo qué pasará con delitos como secuestros y extorsiones, que estos denominan bajo el eufemismo de retenciones e impuestos, respectivamente, y que seguirían a pesar del cese al fuego.



“Debe entenderse que el cese criminal cobija todos los delitos, por supuesto el secuestro individual o colectivo, aislado o sistemático, sin que puedan ser oponibles interpretaciones acomodadas o restringidas del Derecho Internacional Humanitario o del Estatuto de Roma”, expresó el que fue presidente de Colombia entre 2002-2010.

El presidente Gustavo Petro y Antonio García del Eln en la Habana, Cuba. En el centro, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Foto: EFE

En este punto agregó que “la paz necesita cesación de crímenes para construir confianza en la comunidad”. A renglón seguido habló del tema de que el Ejército también sea incluido en el cese al fuego.



Para Uribe, que la Fuerza Pública entre en cese bilateral de fuego implica que se le está “igualando con quienes delinquen”. Supuestamente, para el expresidente, esto termina haciendo daño la institucionalidad del país.



“La institución del Ejército no delinque, por ende, no se entiende que lo pongan a la par del grupo que delinque”, dijo Álvaro Uribe, que añadió: “cosa diferente es dar garantías a un grupo que cese al crimen como muestra de buena fe o intención de paz. Sobre esto concluyó: “que mientras cumpla, no se le ataque”.

Sobre el Acuerdo con el ELN (Texto)



El pasado viernes, 9 de junio, el Eln y el Estado colombiano firmaron un acuerdo de cese al fuego bilateral. El presidente Gustavo Petro hizo parte del acto, llevado a cabo en La Habana, Cuba, sede del tercer ciclo de diálogos de paz entre las partes.



Tras el evento, hubo amplia polémica debido a que varios comandantes del Eln, sobre todo Pablo Beltrán, comentaron a medios que por el momento seguirían con los secuestros y extorsiones, pues estos temas aún siguen en discusión.