'Hay bases para que Duque mantenga los diálogos con Eln': U. Nacional

El Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional considera que el proceso con el Eln debe mantenerse en el Gobierno Duque y con ese fin presentó este jueves varias propuestas para acelerar su dinámica, ganar legitimidad y tener resultados prontos y concretos, en consonancia con las peticiones del nuevo presidente.



A juicio de ese centro académico hay bases para que continúe el diálogo, aunque se tenga la noción en la opinión pública de que esa negociación no ha avanzado lo suficiente, y más si se compara con el proceso con las Farc que ya casi completa el segundo año de implementación del acuerdo de paz.

Los contactos exploratorios con el Eln datan del 2012 y no fue sino hasta marzo del 2016 que se pactó una agenda de negociación con seis puntos. Sin embargo, la mesa se instaló en febrero del 2017 por la reticencia -similar a la que enloda hoy su reanudación tras 17 meses y seis ciclos de conversaciones bajo la administración Duque- de liberar a secuestrados.



La Nacional, a través de esa instancia de seguimiento a los esfuerzos de paz, señala la importancia de que, tal como lo ha dicho el presidente Iván Duque, el Eln entienda que si mantiene el secuestro no hay ninguna posibilidad de éxito de unos diálogos con este Gobierno. Y sobre todo, la importancia de que entienda que no se trata de una concesión al nuevo mandatario, sino un hecho que reclama de la sociedad civil, el país.

Por lo pronto, para los académicos de este centro de pensamiento de la Nacional, el Eln debe cumplir su palabra de liberar a los seis secuestrados que tienen en Chocó, así como lo hizo este miércoles con los tres secuestrados en Arauca. Los nueve, entre los que hay miembros de la Fuerza Pública y civiles, fueron secuestrados en agosto pasado.



Y si bien, el Gobierno ha dicho que la negociación no se puede reanudar sin que esa guerrilla libere a todos los secuestrados antes de este viernes, que serían en total 16, hasta este viernes, este último asunto -en el que concuerdan los académicos con el Gobierno: no es negociable- se puede tratar una vez reanudada la mesa, un espacio propicio para darle solución a los 7 casos restantes que sucedieron años atrás.



Los académicos de este centro de pensamiento de la Nacional también pusieron de presente que "visto desde una perspectiva histórica, nunca antes se había llegado tan lejos" en una negociación con el Eln.



Argumentan los avances de este diálogo, entre otras cosas, con el hecho de contar con lineamientos metodológicos y sustantivos de una agenda para la solución política del conflicto, pactados de manera bilateral, otorgándole un lugar central a la participación de la sociedad.

Es posible lograr un acuerdo con el Eln en los cuatro años de Duque FACEBOOK

TWITTER

Además, añaden los profesores de ese centro encabezado por el profesor Alejo Vargas, "se ha construido una importante arquitectura de participación de la comunidad internacional". De esta hacen parte, unos como garantes, otros como acompañantes, 10 países, e incluso la ONU, quien apoya y ha fungido como instancia verificadora. Hasta Christine Lagarde, presidente del Fondo Monetario Internacional, recordaron los académicos, ha señalado al presidente Iván Duque la importancia de la paz para los inversores extranjeros.



También destacaron la participación de la sociedad que hasta el momento se ha dado entorno a estos diálogos, en Tocancipá y Bogotá y, desde luego, el cese del fuego bilateral vigente entre el 1° de octubre del 2017 y el 9 de enero de 2018, que brindó alivios destacables a la población civil de las regiones donde de veras se siente el conflicto.



El profesor Vargas, que ha acompañado desde la academia y el servicio público distintos esfuerzos de paz, dice que así como no es real que se mantenga la misma agenda con el nuevo Gobierno, tampoco es recomendable tirar todo a la basura y empezar unos diálogos desde cero.



En cuanto a un eventual cese del fuego, este se debe ir construyendo, con medidas de desescalamiento, de acuerdo a los académicos, y en ese sentido, sería un punto de llegada y no de partida, pero también teniendo presente que hoy no es posible entender en Colombia que se negocie la paz sin hechos concretos que demuestren esa voluntad de paz, a diferencia del proceso con las Farc que tuvo como premisa "negociar como si no hubiera conflicto, y continuar las confrontaciones en Colombia como si no se estuviera negociando en La Habana".



Y por eso el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo propone varias precisiones a esta negociación, entre estas la de establecer una metodología para ir implementando lo que se vaya acordando parcialmente e incluso la idea de traer la mesa de negociación a Colombia, con el fin de que gane legitimidad y facilite la participación de la sociedad.



En un documento que detalla su posición, se destaca que por primera vez, hace unas semanas, Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln, habló desde La Habana de un desarme escalonado de esa guerrilla en declaraciones al 'The New York Times'. Y a pesar de las consabidas dilaciones que suelen surtir los procesos de diálogo con ese grupo armado ilegal, en esa nota periodística el mensaje que dejó al Gobierno, con quien ha entablado un contacto directo a través del comisionado de paz Miguel Ceballos, "es posible lograr un acuerdo con el Eln en los cuatro años de Duque".



En caso de que el presidente Duque rompa los diálogos, para el profesor Daniel García-Peña, sería una noticia nefasta no solo para la solución política del conflicto, que debería conducir a sacar la violencia de la política de una vez por todas en Colombia, sino también para las comunidades más afectadas por las confrontaciones, así como la economía nacional, pues sería previsible un recrudecimiento de los hechos violentos del Eln que impactan además de jóvenes miembros de la Fuerza Pública a la industria petrolera.





JUAN CAMILO PEDRAZA

REDACCIÓN PAZ

Twitter: @JCamiloPedrazaM

juaped@eltiempo.com