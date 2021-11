Unión Europea: La paz aún no ha llegado a todas las partes de Colombia

La Unión Europea (UE) se pronunció sobre los cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, en el que "reitera su apoyo a este acontecimiento histórico".



Le puede interesar: Una jornada cargada de gestos de paz en aniversario del acuerdo



A través de un comunicado señala que el acuerdo, que puso fin a un conflicto de décadas que mató a más de 200.000 personas y dejó a millones de desplazados, ha salvado miles de vidas desde su firma.

Agrega que las Farc se han desarmado y la gran mayoría de sus excombatientes siguen comprometidos con la reincorporación a la sociedad.



"Las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se encuentran en pleno funcionamiento y trabajan junto con el sistema de justicia ordinaria de Colombia", destaca la UE.



No obstante, la Unión dice que "la paz aún no ha llegado a todas las partes de Colombia" y que la situación de seguridad en zonas remotas y marginalizadas sigue siendo crítica y representa hoy el principal desafío al proceso de paz.



En ese sentido señala que continúa la violencia contra comunidades locales, así como los asesinatos de sus líderes, de personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente y de excombatientes.



"La presencia integral del Estado en estos territorios es una precondición para la paz y la estabilidad, incluyendo sus instituciones civiles y el apoyo al desarrollo económico y social, construyendo sobre la base de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial del Gobierno colombiano", agrega el comunicado.



Sin embargo deja en claro que el Acuerdo de Paz de Colombia es visto como un modelo alrededor del mundo.



Finalmente la Unión Europea reafirma su sólido apoyo a la completa implementación del Acuerdo y dice que seguirá trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno, el partido Comunes (ex-Farc), la sociedad civil y todos los interesados nacionales y socios internacionales, en particular la ONU, la Organización de los Estados Americanos y los países garantes, para construir la paz duradera que merece el pueblo colombiano.



Además: ‘El proceso de paz está vivo’: secretario general de la ONU