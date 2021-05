Europa condena la violencia en Colombia contra manifestantes

La Unión Europea (UE) condenó este martes “la violencia de las fuerzas de seguridad colombianas contra los manifestantes que protestan por la ya retirada reforma tributaria del Gobierno y pidió que se lleve ante la justicia a los responsables de la represión, que ha dejado ya 19 muertos”, informó la agencia Efe.

"La UE condena los actos de violencia, que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos", dijo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano.



Stano, citado por Efe, pidió poner fin a la escalada de la violencia y expresó la "confianza" de la UE en las instituciones colombianas para "investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos".



Las manifestaciones comenzaron en noviembre de 2019 en protesta por la reforma fiscal anunciada por el presidente Iván Duque y resurgieron la semana pasada, tras un año de pandemia que ha empobrecido a miles de familias colombianas.



Los colombianos que han salido a la calle protestan contra una reforma fiscal que, de haber salido adelante, hubiera golpeado especialmente a la clase media y a la baja, por la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19%.



Unas protestas que no han parado pese a la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que han provocado ya la muerte de 18 civiles y un policía, además de 800 heridos, según la oficina de la ONU en el país.



La mayoría de las muertes se han producido en la ciudad de Cali, pero según la oficina de Naciones Unidas también ha habido fallecidos en otras zonas del país como Ibagué, Tolima, Pereira, Risaralda, Soacha o Cundinamarca.



En la mañana de este martes, el eco por los excesos de la fuerza pública en la represión alcanzó varios escenarios internacionales.



Así, por ejemplo, Juliette de Rivero, representante de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Colombia, acusó a la Policía Nacional de haber agredido a un grupo de funcionarios que estaba en Cali verificando la situación generada por las protestas. “Miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado”, informó.



