Este lunes, la Directora de la Unidad para la Atención de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, afirmó que la reparación de las víctimas en Colombia requiere recursos por 301 billones de pesos.



“Nos tenemos que romper la cabeza preguntándonos cómo vamos a hacer la transición económica, cómo vamos a lograr –no 24 billones de la Reforma Tributaria–, más de 301 billones para contrarrestar la desigualdad”, señaló la funcionaria en una entrevista con Colombia Hoy Radio.



Además, la directora señaló que con corte al 28 de febrero de este año se han incluido en el Registro Único de Víctimas 9'446.572 personas, de las cuales 7'496.170 reciben atención en diferentes medidas de esa entidad.



“No lo vamos a hacer en cuatro años, requerimos muchos más años. Pero estos cuatro años tenemos que aportar decisión, limpiar los caminos, poner cimientos”, manifestó Tobón.

Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad de Víctimas, en un foro por el día de las víctimas. Foto: 10/04/2023 Foto: Unidad de Víctimas

La declaración de la funcionaria se dio un día después de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, por lo que reconoció que ahora se lleva a cabo una “semana ampliada de reflexión” por parte de diversas entidades del Estado, entre ellas la Unidad para las Victimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica.



Por su parte, el presidente Gustavo Petro reiteró el compromiso de su Gobierno con el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado al tiempo que las invitó a convertirse en un gran movimiento social por la paz.



“Me parece fundamental que las organizaciones de víctimas, de todo tipo, de cualquier origen, pasen a convertirse en un Movimiento Social por la Paz”, dijo el mandatario el pasado domingo.

El Costurero de la memoria es un espacio de acompañamiento a las víctimas del conflicto Foto: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

La Directora Tobón afirmó que el Gobierno tiene como prioridad la atención de la oferta a las víctimas en agua potable, saneamiento básico, electricidad, vías y otras áreas.



“Hoy muchos territorios que han sido víctimas del conflicto armado no tienen una vía, no tienen agua potable, que no tienen electricidad. Entonces uno no puede hablar de reparación y de la de dignidad sin lo más básico”, puntualizó.



Por último, anotó que en 10 años de implementación de la Ley 1448, o Ley de Víctimas, la cual busca proteger y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país, se han formulado solo 52 planes de implementación previstos.



El pasado lunes, la directora estuvo presente en el foro ‘El poder de las víctimas del conflicto para transformar a Colombia, un diálogo para el cambio y la construcción de paz’, donde junto a víctimas conversaron sobre cómo se han garantizado sus derechos, los retos y deudas para la reparación y su rol en la construcción de paz y transformación del país.

Víctimas participaron del foro organizado por la Unidad de Víctimas. Foto: Unidad de Víctimas

Juan Pablo Penagos Ramírez

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

