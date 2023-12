'Una persona que es retenida contra su voluntad es un secuestrado, punto': Otty Patiño

Luego de la posesión como alto comisionado para la Paz de Otty Patiño, el también jefe de la delegación del Gobierno ante el Eln, se refirió a las declaraciones de 'Antonio García', comandante de esa guerrilla, sobre el tema del secuestro.



(Además: Tras días de hermetismo, Gobierno y Eln instalaron este lunes 5.° ciclo de diálogo).

“Una persona que es retenida contra su voluntad para obtener algún beneficio económico, pues es un secuestrado, punto”, dijo Patiño en declaraciones a medios de comunicación.



Este ha sido uno de los temas que más ha generado discusión en el seno de la mesa de diálogo durante los últimos días. Tras el secuestro de Luis Manuel Díaz el Gobierno ha manifestado que el tema del cese del secuestro no da espera y que debe ser prioridad para las partes.



Pese a esto, García ha negado en más de una ocasión que la guerrilla cometa esta práctica. "El ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El ELN solo hace prisioneros y retenidos", escribió en X.



(Le puede interesar: 'Es un triunfo para la legalidad': Restrepo tras fallo de la Corte sobre la 'paz total').

Facebook Twitter Linkedin

En el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad arrancó la quinta ronda de conversaciones entre el Gobierno y el Eln. Foto: EFE / SRE México

Hay que recordar que luego de cuatro días de hermetismo y de trabajo por separado para definir el temario de esta fase, este lunes, en Ciudad de México, finalmente arrancó la quinta ronda de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).



La duda durante los últimos días ha estado ligada a si esa guerrilla tiene la voluntad de renunciar o no a este delito. De hecho, en dos cartas firmadas por Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Bernardo Téllez se muestran reacios a lo que consideran formas de ejercer presión por parte del Gobierno y a la posibilidad de modificar el orden de la agenda, pactada justamente en México durante el segundo ciclo.



Sin embargo, el mensaje del Gobierno en ese sentido ha sido claro. “Es que yo no creo que la mesa pueda seguir tan fácilmente con secuestrados, porque un proceso de negociación requiere una base de respaldo político y no creo que haya ningún sector del país que pueda darle respaldo a eso, ni siquiera la izquierda”, dijo José Félix Lafaurie a Caracol Radio el pasado lunes.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias