‘Una mesa de negociación está en una seguidilla de crisis, no nos asustemos’: Otty Patiño

El comisionado de paz, Otty Patiño, conoce a profundidad las dificultades que implica una negociación de paz con un grupo alzado en armas. Estuvo en los diálogos de paz de 1990 entre el Estado colombiano y el M-19. En esa ocasión lo hizo como parte del grupo guerrillero. Poco más de 30 años después, el presidente Gustavo Petro lo nombró inicialmente con jefe negociador de los diálogos con el Eln. Ahora es el encargado de traducir la política de paz del Gobierno colombiano como alto comisionado.

En este papel, Patiño habló con EL TIEMPO de la reciente crisis en los diálogos con el Estado Mayor Central, por cuenta de las acciones violentas en el Cauca. A pesar de la gravedad de los actos, que llevaron a levantar el cese al fuego en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, dijo que no se ha planteado levantarse de la mesa y aseguró que el resto del Emc está comprometido con la paz.

La negociación con el Estado Mayor Central está en su momento más delicado, incluso se levantó el cese al fuego en varias zonas del país. ¿Qué va a pasar?

Es conocido el tema del Cauca. La actitud de los frentes que operan allí de alguna manera rompió el cese al fuego al atacar comunidades. Incluso llegaron a matar comuneros y hostigaron el entierro de una de ellas. Han reclutado niños y hasta han amedrentado alcaldes. Toda esta situación fue la que hizo que el presidente dijera en un decreto que con ese frente no se podía continuar con el cese. Esa es la situación básica. Eso generó unas dificultades porque el cese al fuego era nacional en su concepción. La suspensión territorial hizo que se llamara a consultas para definir si se podía seguir con el cese en el resto del país y con la misma mesa de negociación ante la complicación de que en una zona no hay cese al fuego. Sin embargo, la mayoría de los otros frentes no afectados por el levantamiento del cese estimaron que el proceso debe seguir.

¿Los otros frentes del EMC determinaron que debía seguir la mesa a pesar de las acciones militares en el Cauca?

Esa es la intención que percibimos a través de nuestra negociación. Los otros frentes dicen que sigamos el proceso de negociación y veamos cómo enderezar más tarde los procesos en el Cauca. Lo mejor que podíamos hacer era suspender el cese en esa zona y no acabar con el proceso de todo el país. Eso se tuvo claro. Ningún otro frente ha tenido los mismos problemas que con los que operan en el Cauca y Nariño. No podíamos acabar el proceso de esa manera por un solo frente. Pero tampoco podemos permitir la agresión de las comunidades.

Lo que usted está diciendo implica que no hay una unidad de cuerpo en el Emc...

No es exactamente eso. Es más la tensión que hay entre la unidad de cuerpo y las conductas impropias de algunos miembros del Emc que están acostumbrados a atropellar y a tratar de dominar a la población civil con actitudes arbitrarias. Esa es una de las zonas grises que tienen los acuerdos. No es claro lo que es el rompimiento del cese al fuego. Para el gobierno, lo central del cese al fuego es que no se atropelle y viole los derechos de las comunidades. Pero para algunos frentes, como los del Cauca, lo central es que el Ejército no los ataque a ellos. Ellos solo buscan que el Ejército no actúe contra ellos mientras atropellan a las comunidades. Eso es darle una franquicia para que sigan actuando en contra de la ciudadanía y eso es inadmisible. Es un problema del entendimiento, pero el cese al fuego debe tener la vocación de desescalar el conflicto. Hay que entender que, más que una guerra entre el Estado y esos grupos armados ilegales, lo que hay es un atropello continúo de esos grupos armados por el dominio territorial. Por eso se lo pelean con otras fuerzas o tratan de usar sus armas para el sometimiento a las comunidades. En eso, el Estado no puede quedarse cruzado de brazos, sino que debe actuar para evitar esas acciones de opresión en los territorios. El cese al fuego no puede ser la excusa para que los grupos se disputen territorios en perjuicio de las comunidades.

Camilo González Posso, negociador con el Emc, dijo en una entrevista que las "posibilidades de llegar a un acuerdo de paz (con dicho grupo) no son grandes”. ¿A qué se refería? ¿El objetivo no es un acuerdo con dichas disidencias?

Es posible un acuerdo. Solo que, como hemos dicho antes, hay que territorializar el proceso. En la medida en que miremos las circunstancias que viven todos los frentes y vemos que hay un desarrollo del conflicto desigual en cada región, vemos que las dinámicas deben ser distintas. Estas deben avanzar de forma diferencial hasta que hagan irreversible los procesos. Seguramente en algunos frentes de guerra habrá dinámicas muy fuertes por avanzar y en otros habrá más lentitud. Territorializar los procesos implicará aprovechar las zonas más dinámicas e impedir que los sectores más contrarios al desescalamiento del conflicto dominen los procesos. Esa es la teoría que tiene el gobierno para desarrollar el proceso de paz. No podemos mirar este proceso de paz con la óptica de las negociaciones de 2016. No se trata de llegar a acuerdos finales, sino generar dinámicas en los territorios que hagan posible esta construcción de paz.

¿Lo que está planteando es que no se llegará a un acuerdo con todo el Emc sino con algunas estructuras?

No, lo que estoy diciendo es que hay que generar dinámicas territoriales bajo los acuerdos que vayamos construyendo. Pongo un ejemplo, se acuerda un cese al fuego. Algunos frentes entienden que esto implica respetar las libertades de la población civil, pero otros solo entienden que es una protección para ellos atacar a las comunidades. Entonces, dos frentes de la misma organización entienden de distinta manera la figura. La acción del gobierno debe ser hacer entender que lo fundamental del cese al fuego es los derechos de las personas y no una patente de corso para que los armados dominen en los territorios y actúen en contra de las personas. Sobre las compresiones hay que actuar y no siempre van iguales. Sobre esa dinámica de comprensión habrá algunos procesos más dinámicos y dispuestos que otros. Esa es la realidad. La territorialización es un elemento supremamente importante. Las direcciones de ese grupo no son completamente hegemónicas y verticales. Es algo más como una confederación donde hay ciertas autonomías y por ello tienen distintas comprensiones frentes a los acuerdos suscritos.

El presidente Petro tildó de traqueto a 'Iván Mordisco, y este le respondió que habían ayudado en su campaña de 2022. ¿Qué impacto tiene ese intercambio de comentarios en los diálogos?

Esos mensajes en Twitter no son suficientemente explicativos, ni de parte de la Presidencia ni del comandante. Se generan más confusiones que lo que resuelve. Lo que planteó Iván Losada -Mordisco- es que esas comunidades donde ellos hacen presencia de alguna manera votaron por Petro, pero ellos no son dueños de esas comunidades. Ellos votaron por Petro porque estaban reclamando presencia del Estado que reemplace el dominio de los ilegales. Esa es la interpretación correcta. Votaron por Petro pidiendo que el Estado llegara a las zonas rurales y que esto generara cambios.

Apenas se acabó el cese al fuego comenzaron los combates en el Cauca, ¿lo que vamos a ver es 'zanahoria y garrote' con el Emc?

No, esa teoría de 'zanahoria y garrote' es de las negociaciones de 2016. Lo que tenemos ahorita es que impedir que fuerzas ilegales, cualquiera sea su sigla, atropellen y dominen las comunidades. Lo demás no es el objetivo y no es la labor de la Fuerza Pública. 'Zanahoria y garrote' no tienen que ver con las negociaciones de paz. En estas se trata de llegar a acuerdos entre los que tienen la voluntad política de hacerlos, siempre pensando que el centro y eje debe ser la población civil.

Esta semana hubo versiones muy fuertes de que se iba a acabar el proceso del Emc por parte del Gobierno. ¿Fue así?

No, para nada. Lo que pasa es que si alguna de las partes, en este caso un frente del Emc, considera que se debe seguir la guerra y no la paz, se debe actuar con coherencia ante este planteamiento. Pero este no es el caso. Los que tengan voluntad de paz serán atendidos por el gobierno plenamente.

¿Va a cambiar algo en la forma en que se van a llevar las negociaciones ante la ruptura del cese en una zona del país?

En las regiones donde se siga atacando a las comunidades, indudablemente, la Fuerza Pública actuará para defender a la población y defender los procesos. También debe ser muy claro el mensaje fuerte.

¿Pero en la mesa no cambiará nada?

No, por supuesto que no. El cumplimiento de los acuerdos llevará a desescalar el conflicto y que haya una nueva situación y una reconversión de las economías ilegales en economías lícitas. La gente debe sentir que el Estado llegó y lo hizo de la forma correcta, que es satisfacer las necesidades básicas, generando oportunidades. Donde el actor armado entienda que puede concurrir en unas transformaciones, ahí se mantendrá la mesa.

¿No hay cambio de cronograma ni nada?

Todo seguirá igual. Aunque no hay que olvidar que una mesa de negociación siempre está en una seguidilla de crisis. No nos asustemos. Mantendremos lo que es necesario mantener y tendremos un espíritu de sobrepasar la crisis de la mejor manera posible. Sobre las crisis se adelantan los procesos.

¿El objetivo es que en algún momento se retome el cese al fuego en el Cauca?

En las zonas donde los frentes de guerra han determinado que van a ganar territorio a través del cese del fuego y no hay respeto sobre la población y las organizaciones populares, se seguirá actuando. En cambio, si reflexionan, el gobierno estará en toda la disposición de sentarse e incluirlos dentro del proceso de construcción.

¿Eso quiere decir que la facción del Cauca no está incluida en los diálogos de paz?

No está representada porque no quiere dejarse representar.

Hay fuertes versiones de que el Emc está utilizando el cese al fuego para fortalecerse militar y territorialmente, sobre todo en el Cauca. ¿Qué ha visto usted como comisionado de paz?

Eso que se ha dicho es con base a un informe apócrifo de inteligencia. Sobre informes apócrifos es muy difícil opinar. No vale la pena manifestarse.

Con todas estas situaciones, parece ahora que la mesa del Eln es la que nuevamente retomó las dinámicas de avances importantes en las negociaciones...

Eso pasa. Una mesa anda muy bien y otra cojea. Todas están interrelacionadas. Donde uno menos espera salta la liebre, para bien o para mal. Eso parte de un conflicto tan complejo donde hay actores que pelean entre sí. Unos sí quieren construir paz y otros solo están pensando que pueden tener ventajas en los ceses al fuego. Además, hay que entender que está el otro actor que es el clan del golfo y no estamos sentados con ellos. Es una organización muy difícil para definir su vocación de paz.

¿Ya pasaron las tensiones por el tema del secuestro con el Eln? ¿Qué ha pasado con el tema de la financiación a este grupo, que es una de las grandes polémicas?

Hubo una decisión de no secuestro, desligada del tema de financiación. En este segundo aspecto no tenemos ningún problema en abordarlo si vamos hacia el fin del conflicto y que implique la transformación de las regiones. No puede pensarse que la financiación se para financiar una fuerza armada. Es una amenaza permanente para la tranquilidad y estabilidad de las regiones.

Ya que menciona en anteriores respuestas al Clan del Golfo, ellos dijeron que están interesados en un sometimiento...

Ellos ahora se están diciendo Ejército Gaitanista de Colombia y pretenden tener un mando único. Quieren tener una representación como si fuera una organización centralizada, pero lo que actualmente hemos visto unos intermediarios, pero ese mando único no lo hemos podido evidenciar claramente. Cuando tengan un mando único con el que se demuestre que podemos hablar y que tiene voluntad de desmantelar sus estructuras estaremos prestos. Por el momento solo puedo decir que es obvio que un país no puede tener dos ejércitos. Cuando eso ocurre hay guerra.

¿Todo iría por la vía del sometimiento?

Ellos quieren un cierto reconocimiento político, pero hasta el momento solo vemos que es una organización multicrimen, como lo ha dicho el presidente. Entonces, solo podríamos establecer una política de sometimiento y no un diálogo político. Esperamos cuando se logre hablar con ellos a través de un interlocutor claro. Con ellos por el momento solo puede haber sometimiento.