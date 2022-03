El colombiano Pablo de Greiff, el noruego Erik Mose y Jasminka Dzumhur, de Bosnia-Herzegovina, fueron nombrados hoy miércoles miembros de la Comisión de Investigación para Ucrania, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar posibles violaciones de derechos humanos durante la invasión rusa.

Los nombres de los miembros independientes de la comisión tripartita fueron anunciados por el embajador argentino ante la ONU en Ginebra, Federico Villegas, presidente de turno del Consejo de Derechos Humanos que celebra este mes su 49ª sesión.

Facebook Twitter Linkedin

De Greiff fue entre 2012 y 2018 relator de la ONU para la promoción para la verdad, justicia, reparación y no repetición. Foto: ONU

De Greiff nació en Bogotá el 20 de junio de 1963. Es un académico y activista de derechos humanos y se desempeñó como el primer Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.



Tiene amplia experiencia en este campo. De hecho, formó parte de una misión de expertos independientes de las Naciones Unidas para abordar la situación en Burundi.



De 2019 a 2020 hizo parte de un grupo de expertos que asesora al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en sus funciones preventivas.



Desde 2014 es Senior Fellow del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde dirige tanto el Programa de Justicia Transicional como el Proyecto de Prevención.



De Greiff fue profesor asistente de filosofía en la Universidad Estatal de Nueva York de 1992 a 2002 y profesor asociado allí en 2000-2003. Fue miembro de la facultad visitante de Laurance S. Rockefeller en el Centro de Valores Humanos de la Universidad de Princeton , en 2000–2001.



En 2001 se unió al Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), una ONGI de derechos humanos con sede en la ciudad de Nueva York , convirtiéndose en su director de investigación.



La misión de De Greiff



El Consejo de Derechos Humanos adoptó hace un tiempo una resolución por la que decidió crear una comisión de investigación internacional independiente que investigará todas las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el transcurso a la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania.



El texto, aprobado por 32 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones, condena “en los términos más enérgicos” las violaciones de los derechos humanos y los abusos del derecho internacional humanitario resultantes de la ofensiva rusa, y le pide a ese país que las detenga inmediatamente



Además, pide a Rusia que respete “estrictamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”, y que proteja tanto a los civiles como las infraestructuras civiles críticas de Ucrania.



La comisión la formarán tres expertos en derechos humanos, nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos por una duración inicial de un año.



Como parte de las tareas de su mandato buscará investigar todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos y las vulneraciones del derecho internacional humanitario, así como los delitos relacionados, y establecerá los hechos, las circunstancias y las causas fundamentales de esas infracciones y atropellos.



También formulará recomendaciones, en particular sobre las medidas de rendición de cuentas, y presentará una actualización oral de sus hallazgos durante el 51º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos cuya fecha está pendiente de determinar.



El texto solicita la puesta en marcha “inmediata” del mandato y exhorta a todas las partes y Estados pertinentes, junto a los órganos, organismos y agencias pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, a colaborar con la comisión.



Del mismo modo, también alienta a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a otras partes interesadas pertinentes a cooperar con el comité.



De Greiff fue entre 2012 y 2018 relator de la ONU para la promoción para la verdad, justicia, reparación y no repetición, y entre 2001 y 2014 fue director de investigación en el Centro Internacional para la Justicia Transicional.





POLÍTICA