En entrevista con EL TIEMPO, Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso con el 'Estado Mayor Central' de las Farc, disidencias de ‘Iván Mordisco’, habló sobre los ataques de ese grupo en el Cauca que dejaron cuatro policías muertos y sobre un posible acuerdo de cese del fuego.



¿Cómo recibe la delegación de Gobierno esta serie de ataques por parte del 'Estado Mayor Central' en el Cauca? ¿Pueden afectar los acercamientos?



Esos episodios han producido mucha preocupación, alarma e indignación y entre las comunidades, por supuesto, zozobra. Eso ha llevado al presidente Petro a convocar este Consejo de Seguridad que se realizará en Popayán este lunes y a un diálogo con las comunidades. La mayor preocupación es el alivio para las comunidades y, por supuesto, el que se evite esta escalada de muerte. En este consejo estaremos nosotros como representantes de la delegación del Gobierno en las negociaciones con ese grupo.

¿Ve estos ataques como una presión para que el Gobierno acceda rápidamente a un acuerdo de cese del fuego?



No, el cese del fuego que habíamos pactado hasta el 30 de junio y ahí terminó. Luego se lograron acuerdos para buscar la reanudación del cese del fuego mediante un procedimiento y unas conversaciones que se han estado haciendo. Hay una decisión de ir a la instalación de un proceso de negociación, así que el que maten a una persona o que se haga un atentado o que se arme una ofensiva, no altera la determinación de ir a una mesa en la cual se defina el cese y la protección a la vigencia plena del Derecho Internacional Humanitario, además de la definición de una agenda para que las conversaciones avancen. Así que es absurdo pensar que mediante ofensivas y contraofensivas se va a llegar en mejores condiciones o se va a crear la voluntad para la instalación de una mesa.

Tras los mensajes del expresidente Uribe acerca de la voluntad de paz de este grupo, ¿les preocupa que Fabio Valencia Cossio pueda desligarse del proceso?



No, y creo que la manifestación que ha hecho el doctor Uribe es muy pertinente. La paz no se puede construir a través de acciones violentas, o a través del asesinato de policías. Yo creo que es una preocupación válida que el mismo doctor Fabio Valencia ha expresado y que el Gobierno ha tenido en cuenta.



¿Cómo sería este acuerdo de cese del fuego? ¿Tendría verificación para evitar estos hechos?



Sí, tiene sus particularidades en cuanto a los mecanismos de verificación, pero también se va a contar con la participación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA y el concurso de países garantes. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su última reunión aprobó considerar, si se da un acuerdo entre las partes, una intervención de la Misión de Verificación, es decir, un hecho supremamente importante que yo creo que es un espaldarazo internacional a esta ruta de negociaciones.

Alias 'Iván Mordisco' y 'Calarcá', cabecillas del 'Estado Mayor Central' (EMC). Foto: Ernesto Guzmán. EFE

Se dice que la instalación de esa mesa sería el 17 de septiembre, ¿es así? ¿O se modifica con los últimos atentados?



Sobre el anuncio de la fecha y de las decisiones, puede decir que está en proceso de revisión del presidente de la República.

La semana pasada la JEP expulsó de la justicia transicional a Alexander Farfán, alias 'Gafas', ¿qué sabe de su participación en estos diálogos?



Eso es un proceso de tipo judicial que tiene su curso. La JEP lo que dice es que él reincidió y, por lo tanto, no cumple los requisitos como compareciente para tener beneficios. Eso es simplemente la constatación de un hecho y no altera la decisión que tomó el fiscal cuando dijo que, en el caso del señor Farfán que está detenido, tenía que hacerse un procedimiento a través de un juez. Entonces están esperando a que eso surta, para que así pueda concurrir a la mesa.

El viernes estaban reunidos con el Alto Comisionado y miembros del ‘Estado Mayor Central’, ¿cuáles fueron las conclusiones de ese encuentro?



Como se ha sabido públicamente, se han hecho estas reuniones y, de hecho, este fin de semana una delegación del Gobierno, encabezada por alto comisionado Danilo Rueda, se reunió con el ‘Estado Mayor Central’ y ya hay unos avances en cuanto a la definición de un acuerdo para encaminar hacia la instalación de la mesa, la definición del cese el juego y la protección a las comunidades. Eso está en las consultas necesarias, no obstante, con este panorama tan incierto de enfrentamientos y de noticias hay que seguir trabajando para lograr lo más pronto posible la instalación de la mesa de negociaciones.



Fotos del atentado en el corregimiento de Timba, Buenos Aires, Cauca, perpretrado por el 'Estado Mayor Central'. Foto: Santiago Saldarriaga. El Tiempo

¿Ya hay alguna propuesta para una posible agenda con un temario definido?



Sí, ya se ha trabajado en muchos protocolos y por supuesto serán temas que tendrán que ser llevados a la mesa una vez se instale.

¿Qué temas?



El protocolo del cese del fuego, mecanismos de verificación, otros protocolos de comunicación y de protección a la población civil. También se está considerado el hablar tanto de la agenda inmediata como la agenda ya de puntos sustantivos y del mecanismo de participación. Todos esos son temas que están dentro de lo que deberá ser considerado.

¿Y qué temas ha planteado ese grupo en las reuniones previas?



Han hecho manifestaciones públicas sobre la importancia de la participación, del diálogo con las comunidades y con los sectores más afectados por el conflicto y yo creo que por ese camino se puede transitar para que la respuesta sea consultadas y tengan en cuenta el sentir de la gente. Creo que es un criterio que puede llevar a puntos comunes.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

