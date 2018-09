Primeras liberaciones del Eln, indicio de que quiere mantener diálogos

La liberación, este miércoles en Arauca, de los soldados Orlando Yaír Vega, Juan Pablo Rojas y Eduardo Caro, no solo indica que el Eln está queriendo darle razones al presidente Iván Duque para que mantenga el proceso de paz que puso en marcha el anterior Gobierno, sino que demuestra que la entrega de los secuestrados puede darse sin garantes internacionales.

El Eln había pedido participación de delegados internacionales en las liberaciones, pero el presidente Iván Duque no aceptó esa condición.



Al final, los militares liberados este miércoles, que habían sido secuestrados el 8 de agosto en una vía de Arauca cuando estaban de permiso y vestían de civil, fueron recibidos por una comisión del Episcopado colombiano y de la Defensoría del Pueblo.



Así como no hubo garantes internacionales tampoco hubo cesación explícita de operaciones militares de parte de las Fuerzas Militares, el Eln y el Gobierno no lograron un acuerdo sobre los protocolos para las liberaciones de los secuestrados y esta guerrilla anunció entonces que las haría por su cuenta y riesgo.



Es decir, estas se dieron sin que fuera necesario suspender temporalmente la actividad de las Fuerzas Armadas del Estado en un punto específico de Arauca.

El viernes se vence el plazo que se puso el presidente Duque para anunciar si continúa el proceso de paz con el Eln, y habrá que ver si esa guerrilla concreta, entre jueves y viernes, la liberación de otros seis secuestrados en el Chocó.



Ellos son los policías Wílber Rentería, Luis Carlos Torres y Yemilson Leandro Gómez. Además, el soldado profesional Jesús Alberto Ramírez. Con ellos están los civiles Édison Cuero y Yilson Mosquera.



Todos viajaban en una embarcación por el río Arquía, en la ruta Vidrí-Quibdó, Chocó, cuando fueron secuestrados, el 3 de agosto.



Uno de los jefes guerrilleros del Eln en el Chocó, conocido como Uriel, instó este miércoles al Gobierno a suspender las operaciones militares en ese departamento.



Según el guerrillero, es la manera de demostrar que tiene voluntad de paz y “para que las liberaciones puedan tener el mejor desenlace” en ese departamento.

Pero el hecho de que la liberación de tres soldados en Arauca se haya dado sin contratiempos a pesar de que no hubo cese explícito de operaciones del Ejército, es una señal de que lo mismo podría ocurrir en el Chocó.



Si los seis secuestrados en ese departamento vuelven a la libertad entre jueves y viernes, se habrían dado las liberaciones que el Eln anunció. Serían 9 de las 16 personas de las que el Gobierno pide liberaciones y noticias.



Y ya será el presidente Duque el que determine si esos gestos del Eln son suficientes o no para continuar la mesa de diálogos que en los últimos días del gobierno de Juan Manuel Santos tuvo asiento en La Habana, donde permanecen los negociadores de la guerrilla y el propio jefe del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como ‘Gabino’.



El comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, le dijo a EL TIEMPO esta semana que si el Eln dilata la liberación de los secuestrados más allá del viernes, está enviando una señal de que no tiene voluntad de paz.



