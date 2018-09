Tres jefes de las exFarc piden medidas cautelares ante CIDH

Con el argumento de que ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni la Fiscalía General han resuelto de fondo su situación jurídica, sumado a un supuesto incumplimiento de los acuerdos de paz, tres excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc acudieron a instancias internacionales a buscar medidas cautelares de protección.

La solicitud se elevó formalmente este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque se apeló a la reserva para no revelar los nombres de los tres líderes que piden las medidas cautelares ante esta instancia multilateral.



Información preliminar recogida por EL TIEMPO da cuenta de que al menos uno de ellos estaría entre el grupo de 9 exguerrilleros cuyo rastro se perdió hace semanas y sobre quienes, como lo reveló este diario, no se sabe si quieren o no continuar con el proceso de paz.

Uno de los argumentos expuestos ante la CIDH es referente al caso de Jesús Santrich, excomandante fariano que fue pedido en extradición por Estados Unidos, por lo cual fue capturado hace unos meses y, por estar en prisión, no se pudo posesionar en una de las 10 curules a las que el partido Farc tenía derecho tras firmar el acuerdo de paz.



Argumentan que Santrich, al haberse sometido a la JEP, no se le debió haber dictado esa medida de aseguramiento con fines de extradición y que, precisamente, eso es algo que debe analizar la CIDH al estudiar las medidas cautelares que ahora se solicitan.



“El incumplimiento de los acuerdos ha generado desazón, por eso es que se pide que la CIDH analice todo este escenario. Además, nos reservamos los tres nombres no solo porque es legal hacerlo, sino porque queremos evitar presiones del Estado colombiano ante ese organismo mientras es llamado a dar explicaciones”, aseguró el abogado Gabriel Parra.



