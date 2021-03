El partido político Comunes es escenario de una controversia interna por el interrogante surgido tras la reunión del Jefe del Estado, Iván Duque Márquez, con el líder de la colectividad Rodrigo Londoño Echeverri: ¿Timochenko prometió a Duque informar de rutas del narcotráfico?



(Puede leer: El ataque de Gustavo Petro a Federico Gutiérrez)

La respuesta por parte de Londoño es categórica: "Rechazamos la falaz e irresponsable declaración de Emilio Archila en la Revista Semana en la que asegura que pactamos con el Presidente Duque entregar información sobre bandas de narcotráfico", dijo. "El problema de las drogas se soluciona implementando el Acuerdo de Paz", argumentó.



¿De dónde surgió un tema de semejante calado? Como lo informó EL TIEMPO, Duque y Londoño tuvieron un encuentro cordial, cena incluida, en la residencia del jefe de la delegación de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.



Fue un encuentro de dos horas y media, en la noche del miércoles, en la que se habló "de manera franca y cordial", según dijeron a este diario varios de los asistentes, sobre la implementación del acuerdo de paz y la seguridad para los desmovilizados de las Farc.



(Además: La dura carta que Claudia López le envió al presidente Duque)



Timochenko expresó su satisfacción por la cumbre en la que se manifestó a Duque las “preocupaciones de los firmantes del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc y, a la vez, proyectar acciones en función de la implementación de lo acordado”.



El sábado, Archila, uno de los asistentes a la comida y responsable de la Consejería Presidencial Para la Estabilización y la Consolidación, entregó la declaración a la revista: "Entre lo discutido, Duque puso sobre la mesa la relevancia de que tengamos la información que las Farc pudieran haber tenido sobre las bandas de narcotraficantes”.



Londoño replicó con dureza por "falaz e irresponsable" y sentenció que esta afirmación "afecta profundamente el difícil proceso de construcción de confianza en el que la comunidad internacional y nosotros estamos empeñados".

#ATENCIÓN



Rechazamos la falaz e irresponsable declaración de Emilio Archila en la Revista Semana en la que asegura que pactamos con el Pte. Duque entregar información sobre bandas de narcotráfico.



El problema de las drogas se soluciona implementando el Acuerdo de Paz. pic.twitter.com/F5bVwixlCd — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) March 15, 2021

A Londoño, además, le salieron voces críticas de sus antiguos compañeros de armas. Benedicto González, excongresista de Farc a quien expulsaron del partido el año pasado por ser parte de los inconformes, publicó una carta contra Londoño y Alape, el otro asistente a la reunión en casa del representante de la ONU.



“Timochenko y Alape no representan al universo de firmantes del Acuerdo de Paz, de modo que cualquier compromiso al que hayan podido llegar con relación al polémico tema (el dar información sobre rutas y narcotraficantes), o cualquier otro tema, solo los compromete a ellos y a quienes siguen sus orientaciones. No se firma un acuerdo de paz para quedar reducido a informante (sapos) de los organismos del Estado colombiano”, dijo en un texto que publicó en las redes sociales.



(En otras noticias: La alcaldesa Claudia López se pronunció sobre el matrimonio gay)



"Todo indica que cada vez se hace más necesario una "comisión de la verdad" interna dentro de los excombatientes, a ver si nos enteramos de una vez por todas de ciertas cosas que algunos otrora comandantes nos notifican por los medios de comunicación", dijo en su mensaje titulado "No aclaren que oscurece".

Comparto con ustedes mis opiniones a raíz de la reunión entre Iván Duque y Timochenko. pic.twitter.com/PzJ9rCxYP0 — Benedicto González (@BenedictoFARC) March 15, 2021

En su informe al país, Duque explicó que el objetivo de la reunión fue mostrar los avances en en titulación de tierras, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y "temas de protección de las personas en proceso de reincorporación".

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET