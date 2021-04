Timochenko dice que no lo crean 'tan pendejo'

Rodrigo Londoño Echeverri, líder del Partido Comunes que surgió de la guerrilla de las Farc tras el Acuerdo de Paz, negó de manera tajante una supuesta reunión que él habría sostenido con desertores del acuerdo de paz en Venezuela.



Su afirmación fue hecha tras la versión de la ONG venezolana Fundaredes en la que denuncia un supuesto encuentro de Timochenko, como se le conocía en los tiempos de guerrillero, con el disidente Iván Márquez y otros alzados en armas que traicionaron lo firmado con el Estado Colombiano.

Londoño escribió en su cuenta de Twitter: "Ante las afirmaciones tendenciosas, dañinas y hasta criminales, de que yo me he reunido en Venezuela con sectores que se apartaron del Acuerdo de Paz les digo:

1. Es totalmente falso e inverosímil.

2. No hay nada que me relacione con los rearmados.

3. No me crean tan pendejo".



La versión de Fundaredes se da en un contexto extremadamente grave por la situación de violencia que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela.



Ocurre, sin embargo, entre dos actores del conflicto armado que hoy mantienen un distanciamiento evidente al punto que varios informes de inteligencia han dado cuenta de la necesidad de fortalecer el esquema de seguridad de Londoño porque 'Márquez´ tiene intención de asesinarlo al considerarlo un "traidor" por haber continuado en el proceso.



En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Defensa, Diego Molano, habló de la situación de orden público en la frontera con Venezuela, límites con Arauca, y señaló que el narcotráfico “lentamente” se está tomando al país vecino con la complacencia del régimen de Nicolás Maduro.



"¿Cómo analiza lo que está pasando en Venezuela y en la zona de frontera?", le preguntó este diario en una entrevista publicada el sábado anterior.



"De acuerdo con lo se conoce, en Venezuela está el Eln, dirigido por ‘Pablito’, que agencia el narcotráfico entre la región del Catatumbo y Arauca. Al frente de Arauquita están las disidencias de las Farc, cercanas a ‘Iván Mordisco’ y ‘Gentil Duarte’, y más allá, también en el estado Apure, Venezuela, cerca del Vichada, está ‘Iván Márquez’, con ‘Santrich’ y el ‘Paisa’ con la ‘Narcotalia’. Lo que está sucediendo en Venezuela es que lentamente el narcotráfico se está tomando ese país y tiene rutas, centros de control y pistas, en connivencia con las fuerzas bolivarianas y el régimen de Maduro", dijo.



"¿Cómo analiza la posición del Gobierno venezolano?", le preguntó EL TIEMPO.



"En Miraflores, la decisión que se tomó fue atacar de una forma cómplice y selectiva solo a las disidencias cercanas a ‘Iván Mordisco’, para someterlas a la ‘Narcotalia’, y que hubiera unidad de mando no solo para seguir con el narcotráfico en Venezuela, sino para seguir incursionando y buscar su expansión nuevamente a Colombia".



"¿La ‘Segunda Marquetalia’ está asociada con la Fuerza Pública venezolana?", se le interrogó.



"Lo que se evidenció claramente es que en las reuniones de coordinación para el desarrollo de esa actividad se acordaron que los combates fueran específicamente contra las disidencias de ‘Mordisco’, en ese punto, al frente de Arauquita. Claro que hay una confabulación con las fuerzas militares bolivarianas y la ‘Narcotalia’, dejando ver la consolidación de este trío: Eln, la ‘Narcotalia’ y las fuerzas militares bolivarianas, en contra de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. El objetivo de los operativos allá no es la protección de la frontera, es la protección del negocio del narcotráfico", aseguró.



"¿Qué hacen en Venezuela ‘Márquez’, ‘Santrich’ y el ‘Paisa’?", se le planteó a Molano.



"Lo mismo que hacían en Colombia y en las Farc: el narcotráfico. ¡Viven a sus anchas! Su principal actividad es el narcotráfico y están utilizando Venezuela para consolidar su cartel", aseguró.



En medio de esta turbulencia se produjo la versión suministrada por Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien denunció que el jefe político de Comunes sí se reunió con varios frentes de las disidencias de las Farc en el vecino país.

