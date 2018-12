Timochenko le pide al 'Paisa' asistir a cumbre de Farc en Bogotá

El jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, le dirigió este martes una carta a Hernán Dario Velásquez, el 'Paisa', exjefe guerrillero cuyo paradero se desconoce, en la que lo invita a participar de la cumbre de los máximos dirigentes de esta nueva colectividad política, que se realizará este fin de semana en Bogotá.

"Soy consciente de las dificultades y temores que originaron en usted las prevenciones para participar en los eventos partidarios nacionales. Las cosas realmente no se presentan del modo como lo habíamos pensado durante los diálogos de La Habana, y mucho menos del modo como quedaron consignadas en el Acuerdo Final", escribió Londoño en la carta.



Tras un recuento histórico de decisiones que se tomaron dentro de la exguerrilla de las Farc, Londoño le dice a el 'Paisa' que "los tiempos cambian (...) y con ellos el papel que deben jugar las organizaciones y los líderes. Retroceder, intentar revivir el pasado, persistir en caminos que el grueso del colectivo decidió dejar atrás, no puede ser (...) la decisión más acertada. Nuestro lugar en la lucha está aquí, las estrellas que soñamos alcanzar con el fuego de nuestras armas aún pueden caer, pero con la fuerza arrolladora de las masas. De eso se trata, estamos esperándolo".



El director del partido Farc se ofrece para ir a buscar a el 'Paisa' donde esté y acompañarlo "si tiene temores en su viaje a Bogotá".



Londoño alerta a el 'Paisa' sobre el incidente de incumplimiento que le abrió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por no presentar su informe dentro del proceso por secuestro que tiene con otros 30 exjefes de las Farc en la justicia especial.



"Para nadie es un secreto en lo que puede terminar ese procedimiento, si usted no

se presenta a dar prueba real de su interés por continuar dentro del proceso de paz", le dice el jefe del partido Farc al exguerrillero.

El 'Paisa', alegando falta de garantías de seguridad física y jurídica, al igual que Iván Márquez, salió de Miravalle, vereda de San Vicente del Caguán (Caquetá), en la que lideraba la reincorporación de unos 90 exguerrilleros, y hasta el momento nadie, ni siquiera las directivas de la Farc, saben donde está.



Ni Márquez ni 'Paisa' se han presentado a las reuniones que han tenido el partido en el que se transformó la exguerrilla, incluyendo el aniversario del segundo año del acuerdo de paz que esa organización firmó en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos el 24 de noviembre del 2016.



Finalmente, el jefe del partido Farc le reclama al 'Paisa' que haya dejado abandonados a los exguerrilleros cuya reincorporación lideraba en Miravalle.



Londoño le recuerda al ex jefe guerrillero que el acuerdo de paz no "clausura" el "sueño de tomarnos el poder junto con las mayorías del pueblo colombiano. Simplemente nos marcan una ruta distinta a la de la guerra".



Y le dice que, pese a las dificultades, "aquí estamos, convertidos en un partido político, lo cual no nos hace menos revolucionarios. Por el contrario, imprime nuevos retos a nuestra inteligencia, la necesidad de concitar un apoyo mayoritario para la paz".



La última decisión de la JEP en ese incidente fue ordenar a la Policía y al Ejército, entre otras autoridades a su búsqueda para que comparezca ante sus estrados.



REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticia