'La citación a la Fiscalía es contraria al acuerdo': Timochenko

Sin lugar a dudas, los últimos días no han sido fáciles para el país. Y menos para la familia de Álvaro Gómez o para los excombatientes de las Farc, quienes, después de 25 años, han asumido su responsabilidad en el crimen del dirigente conservador, sucedido en 1995.



En medio de este revuelo, el jefe del partido Farc y último comandante máximo de la exguerrilla, Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, habló con EL TIEMPO sobre las razones de esa organización para la ejecución de la operación.



Según Timochenko, la decisión de reconocer el asesinato se adoptó hace algunos meses y luego de una investigación y reconstrucción interna de los hechos. "Las decisiones de esta índole las tomaba el secretariado. Esas órdenes no son individuales, ni producto de un deseo personal". afirmó.

¿Por qué tardaron 25 años en reconocer la responsabilidad en el crimen de Álvaro Gómez?



Esa es una pregunta que no se responde con una frase. Nosotros estamos comprometidos con la paz y hemos venimos haciendo un proceso de reconstrucción de nuestra historia. Tal vez muchos no lo crean, pero los hechos dentro de la guerrilla no se conocían inmediatamente, porque las dificultades de la guerra nos impidieron tener una comunicación fluida.



Ese proceso de reconstrucción también es un proceso de reflexión colectiva e individual. Hace unos meses y teniendo los resultados de esa investigación y reconstrucción de nuestra propia historia, se decidió que asumiríamos la responsabilidad por los errores cometidos y, para ello, lo primero es reconocer verdad.



(Lea también: ¿Cómo recibieron a Lozada en Senado tras confesión sobre Álvaro Gómez?)



Cada vez más inmersos en las dinámicas del país hemos madurado nuestras reflexiones y tenemos certeza de que no se podrá superar esta etapa terrible sin conocer la verdad, y no solo la verdad nuestra, sino la verdad de todos los actores, toda la verdad.



Sabíamos que no sería fácil para algunos sectores aceptarla y es que si usted lo piensa a algunos sectores no les interesa, no les conviene que se sepa la verdad.



Mire, vamos a cambiar la pregunta por un momento: ¿Por qué tras 25 años no se conoce la verdad? ¿A qué sectores les interesa mantener la duda sobre la autoría de este asesinato? ¿A quién beneficia la incredulidad?



El conflicto es más complejo y tiene muchos intereses. Nosotros estamos aportando verdad temprana, reafirmando nuestro compromiso con la paz y dando la cara al país. Creemos en la JEP, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y ya es hora de empezar a hablar de los casos que conmocionaron el país.

Hace unos meses y teniendo los resultados de esa investigación y reconstrucción de nuestra propia historia, se decidió que asumiríamos la responsabilidad por los errores cometidos FACEBOOK

TWITTER

¿Cuándo tomaron la decisión de contar la verdad sobre el asesinato de Álvaro Gómez?



No hay una fecha exacta. Ha sido un proceso en el cuál hemos venido reflexionando colectivamente y que nos ha sensibilizado cada vez más. Nosotros tenemos un compromiso con las víctimas y lo estamos cumpliendo.



Este proceso no ha terminado, vamos a seguir hablando con víctimas, con otros actores del conflicto y seguiremos aportando verdad al país para reconstruir la historia trágica, pero también para repensar un país con justicia social y garantías para vida digna.



(Recomendado: La polémica que se formó en el Congreso por la confesión de Lozada)



Unos dicen que la orden de asesinar a Álvaro Gómez la dio ´tirofijo', pero Carlos Antonio Lozada, quien dice haberla ejecutado, dice que fue el 'mono jojoy', ¿finalmente de donde vino la orden?

​

Las decisiones de esta índole las tomaba el secretariado. Esas órdenes no son individuales, ni producto de un deseo personal. Es importante que el país sepa que se hacían evaluaciones políticas y militares antes de establecer un objetivo.



Otra cosa es la transmisión de la orden, en ese sentido es muy militar y quien fuera el comandante de la zona era el encargado de asignar esas funciones o tareas a sus subalternos.



Esta es una responsabilidad que asumimos como antiguo secretariado, aunque Carlos Antonio esté asumiendo la responsabilidad por el operativo militar como comandante… insisto, ninguna decisión de este tipo es personal

Álvaro Gómez fue asesinado el 2 de noviembre de 1995. Foto: Luz Helena Castro.Archivo El Tiempo

¿El cartel del norte del Valle tuvo algún tipo de participación en estos hechos, como han dicho las autoridades en estos años?



Siempre se ha especulado sobre el tema, pero eso no es cierto. Ahora, la pregunta es, ¿a quienes les interesa posicionar esa versión y por qué?



Nosotros estamos revelando la verdad, y vamos a seguir revelando verdad. El país debe prepararse para ello.



Las dudas son válidas, pero dudemos también de quien con la duda quiere negar la posibilidad del acceso a la verdad.



(Recomendado: Samper explica por qué se siente víctima del silencio de las Farc)



¿La acción sobre Álvaro Gómez fue una especie de deuda pendiente de 'tirofijo' o fue una decisión del secretariado de las Farc?

​

Insisto, las decisiones en la organización no se tomaban por rencillas o caprichos personales. Nosotros fuimos una organización político militar y tomábamos decisiones políticas, erradas o no esa es otra discusión.



La muerte de Álvaro Gómez tiene razones políticas, no razones personales. La responsabilidad es del antiguo secretariado.



Usted dice en su carta a Álvaro Leyva que callaron al ver enfrentado al establecimiento. En concreto, ¿qué esperaban que sucediera tras este crimen y tras este enfrentamiento político?



Nuestro objetivo siempre fue la toma del poder para iniciar la construcción de un país diferente, inclusivo y justo. Si los factores políticos dominantes se enfrentan, lo que corresponde es esperar y analizar.



Desafortunadamente los hechos que se sucedieron y que aún se desarrollan, como el intento de negar la verdad o desmeritar el reconocimiento de responsabilidad, aún no logran conmover a las mayorías. Invitamos a los demás actores del conflicto a aportar verdad y a la ciudadanía a cuestionar las razones que llevan a los diversos actores a negar una verdad que es evidente.

No escudaremos nuestra responsabilidad en la confrontación armada ni atribuiremos la decisión a quienes hoy ya no están. Queremos se conozca la verdad, sin intermediarios y sin interpretaciones que obedezcan a agendas que no sean las de la verdad plena. https://t.co/O5f9xjBSjw pic.twitter.com/FbrI38XDYh — FARC (@PartidoFARC) October 3, 2020

¿Cómo sienten que el país ha recibido esta verdad que ustedes salieron a reconocer después de 25 años?

​

Las reacciones han sido diversas. En general es un país poco preparado para la verdad, nos han mentido tanto tiempo, nos han manipulado tanto que ante la verdad se generan dudas. Pero creemos en el país, en las víctimas y sabemos que este es un proceso paulatino.



Eso sí, en la medida que otros actores se sumen al esfuerzo por reconstruir la verdad verdadera, la confianza crecerá y seguramente también desnudaremos los intereses que nos han mantenido enfrentados por tantos años.



(Le puede interesar: ‘Usted no va a ser presidente nunca, gracias a Dios’: Paloma a Petro)



¿Qué le dicen a la familia de Álvaro Gómez y a todas las personas que han sido víctimas de investigaciones de las autoridades en estos 25 años?





Pedimos perdón sincero a la familia, entendemos sus dudas y los invitamos a encontrarnos para dialogar. Extendemos esa solicitud de perdón a todos y todas las afectadas y al país entero.



Eso sí, invitamos a reflexionar sobre las razones que han llevado a tomar esas líneas de investigación, a condenar a inocentes… en resumen: qué razones han impedido conocer la verdad tras 25 años.



Nosotros somos responsables del asesinato, el Estado es responsable de lo que ocurrió a partir de allí y de las víctimas judiciales.

Pedimos perdón sincero a la familia, entendemos sus dudas y los invitamos a encontrarnos para dialogar FACEBOOK

TWITTER

¿Es verdad que quien disparó fue alias El Profe, quien todavía está vivo? ¿Cuál es la suerte actual de alias El Profe?

​

En el campo de las especulaciones todo es posible. Pero la verdad no es esa. Estamos contando la verdad sobre los hechos y pedimos, por lo menos, el beneficio de la duda. El tiempo corroborará nuestro compromiso con el país, con el proceso de paz, con las víctimas.



Yo le propongo una pregunta más: ¿La verdad para qué? La verdad es la única posibilidad de encuentro real, de reconocimiento del otro, de perdón, de reconstrucción de una sociedad donde las condiciones económicas y sociales nos den la posibilidad de vivir con dignidad dentro de la diferencia.



Invitamos a todos los actores a sumar verdad ante la JEP, la CEV y de cara al país.



​¿Cómo recibe que la Fiscalía los haya citado a declarar a usted y a Carlos Antonio Lozada?

​

Recibimos la citación de la Fiscalía con tranquilidad. Creo que el Fiscal Barbosa está instrumentalizando nuevamente la Fiscalía para servir a los intereses del gobierno Duque. ¿Recuerdan todo lo que ha hecho y sigue haciendo el partido de gobierno para echar abajo los Acuerdos de Paz y particularmente la JEP?



Semejante citación es absolutamente contraria al Acuerdo, a los actos legislativos, leyes y sentencias de la Corte Constitucional. Constituye una flagrante violación de los más elementales principios jurídicos y de procedimiento. Todo el mundo sabe que los procesos judiciales deben cumplirse ante el funcionario competente. Y ese funcionario es la JEP.



Cada día me convenzo más de que este gobierno y su partido ni siquiera se han tomado la molestia de leer el Acuerdo de Paz que quieren hacer trizas.

Otras noticias de política para leer

Iván Cepeda niega ofrecimientos a paramilitares presos en EE. UU.Histórico fallo amparó los derechos laborales de un domiciliario‘No vamos a renunciar al Senado’: Carlos Antonio Lozada

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA