‘Es una equivocación más’, dijo Rodrigo Londoño sobre disidentes

Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, ha hablado poco sobre el frustrado atentado en su contra.



Desde el primer momento, el director de la Policía, Óscar Atehortúa, dijo que ‘Iván Márquez’ y el ‘Paisa’, quienes tomaron la decisión de rearmarse en agosto del año pasado, serían los responsables de haber ordenado el operativo contra Londoño.

Si hay algo que Timochenko se ha encargado de dejar claro es su agradecimiento con la Policía y con el Ejército. De hecho, esa fue una de sus primeras frases de una entrevista que dio al diario La Crónica del Quindío: “Estoy aquí hablando gracias a la Policía y al Ejército de Colombia, que estuvieron siempre pendientes de mi vida y frustraron el asesinato”.



Este agradecimiento del jefe del partido Farc contrasta con la posición que han tenido otros miembros de esa organización política, según lo ha dicho el mismo exguerrillero.



En el interior de esa colectividad hay quienes piensan que el hecho del pasado fin de semana pudo haber sido un montaje del Gobierno Nacional para desviar la atención por el tema de las chuzadas en el Ejército.



Ante esto, Timochenko dijo que él sabía que había gente “esperando” que “despotricara” de las autoridades “y que dijera que esto fue un montaje”. Contrario a esto llamó “al sentido común” y al “racionamiento sin apasionamientos”.

Los disidentes

El segundo punto que tiene claro el jefe del partido Farc es la decepción sobre los supuestos autores del atentado en su contra, es decir sus excompañeros de armas ‘Márquez’ y el ‘Paisa’, los cuales se separaron del proceso de paz y ahora, según la Policía, quisieron matar a su antiguo comandante.



En otra entrevista con La FM, el exguerrillero contó que cuando sospecharon que estos líderes estaban contemplando rearmarse, enviaron a Pablo Catatumbo “como en tres oportunidades” a la zona “donde se encontraba ‘Iván’ tratando de que reflexionara y reconsiderara la decisión que había tomado, pero no fue posible”.



“En las discusiones que tuvimos en La Habana, en medio de las negociaciones, en distintos momentos yo dije ‘bueno, pues si ustedes ven esto muy complejo, entonces, ¿cuál es la propuestas?, ¿nos devolvemos?’ y la respuesta fue ‘en lo absoluto, no señor, vamos a buscarle salida, esto tiene salida y aquí el compromiso es con la paz’”, dijo.



Algo que no parece comprender el último comandante que tuvieron las Farc es la utilidad de asesinarlo. “Creo que es una equivocación más”, afirmó.

Los detalles

Timochenko también ha contado más detalles de cómo fue el operativo para atentar contra su vida y cómo lo abordaron las autoridades.



Londoño contó que visitó en dos oportunidades la oficina del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González, donde fue informado en detalle del operativo que estaban fraguando sus antiguos compañeros de armas.



A finales de diciembre, Londoño se desplazó hacia el Quindío, su departamento natal, donde visitó a una parte de su familia con la que no se había podido reunir y aprovecho para buscar proyectos productivos que los excombatientes pudieran desarrollar en la región.

“Estando en eso me dicen ‘la amenaza ya está alrededor de la finca’. Me tocó estar tres días por fuera de la finca en la que estaba”, relató.



Y aseguró que la amenaza estaba tan cerca de donde estaba que, incluso, “se alcanzaron a escuchar los tiros” con los que las autoridades dieron de baja a ‘Guamby’ y ‘Conejo’, los dos individuos que pretendían acabar con su vida. “Eran dos muchachos que venían convenidos de que iban a matar a un traidor”, aseveró.



