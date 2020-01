Rodrigo Londoño pone ahora en duda la autoría de atentado en su contra

Rodrigo Londoño, jefe del partido político Farc, puso en duda en las últimas horas la autoría de un atentado en su contra. Aunque en un principio había aceptado la versión del Gobierno Nacional y de la Policía que señalaron a disidentes que ahora actúan como bandas criminales, en la mañana de este lunes dijo que había que investigar otras hipótesis.

Londoño, quien en la guerrilla de las Farc era conocido como Timochenko, dijo en Blu Radio que cambió de opinión porque tiene en su poder nuevos elementos que no conocía. Entre ellos, unas imágenes de los dos acusados del supuesto hecho que al “parecer fueron torturados” y que, según varias evidencias, “no fueron hallados en el mismo sitio”.



Londoño dijo que él no tenía problema en volver a reconocer su agradecimiento a las autoridades en caso de que las investigaciones corroboraran la primera versión, pero que por el bien de todos, la verdad debería imponerse.



EL TIEMPO publicó hace unos días la identidad de los dos acusados por parte de la Policía Nacional del intento de crimen. Se trata de Gerson Moisés Morales Torres y Carlos Andrés Ricaurte Rodríguez, alias Guambi, quienes, dice la investigación oficial, “venían siendo monitoreados desde hacía semanas y que tenían planeado asesinar a Timochenko el 31 de diciembre de 2019”.



La identidad de Morales, era supuestamente experto en explosivos, armamento y operaciones especiales.



Esta versión fue puesta en duda por algunos miembros del partido Farc. ¿Cómo envían a dos hombres contra un esquema de seguridad de 40 personas como el que tiene Timochenko?”, se preguntó un dirigente de esta colectividad política.



En su momento, sin embargo, Londoño, sí dio crédito a esta tesis. “Estoy aquí hablando gracias a la Policía y al Ejército de Colombia, que estuvieron siempre pendientes de mi vida y frustraron el asesinato”, dijo.



Londoño se mostró este lunes inquieto por la dramática situación de violencia contra los integrantes de su partido. Para él, “la violencia contra exguerrilleros está rebosando la copa” y puso como ejemplo el asesinato del excombatiente Jhon Fredy Vargas Rojas en Pitalito, Huila, ocurrido en las últimas horas.



“Sumamente conmovidos por todo esto, ya es el número 177. Una situación bastante compleja para mí como signatario de un acuerdo con el Estado colombiano, donde en una de sus partes está la seguridad, no solo nuestra, sino la de los dirigentes sociales”, dijo Londoño en la emisora.



Asimismo, el líder del partido se mostró muy crítico con el Gobierno por los retrasos en la implementación de los Acuerdos de Paz.



Londoño dijo que, frente a los problemas en la implementación del acuerdo de paz, la administración de Iván Duque está acorralada por el propio partido de Gobierno.



“(El) presidente está acorralado por un partido político que siempre ha sido enemigo de los acuerdos y que no desaprovecha oportunidad para tratar de minar y sabotear lo que se acordó ahí”, declaró.



