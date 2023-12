Tensión por secuestros marca el inicio del quinto ciclo de diálogo con el Eln

Las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) se encontrarán desde hoy para negociar en un ciclo de conversaciones formal después de casi tres meses y en medio de crecientes tensiones por la negativa de la guerrilla de ceder en un tema que es prioridad para la delegación a cargo de Otty Patiño: el fin del secuestro.



(Además: ¿Condicionó el Eln su asistencia al quinto ciclo con el Gobierno?).

Los diálogos se reanudarán apenas un par de días después de que se conocieron dos cartas firmadas por los representantes del Eln en la mesa de diálogo y dirigidas a los garantes y acompañantes del proceso de negociación, en las que mencionan la solicitud de Otty Patiño, jefe de la delegación de Gobierno, quien luego del secuestro de Luis Manuel Díaz “exigió” una reunión “urgente y extraordinaria” para tratar el tema de ese delito.



En el primer documento, con fecha del 19 de noviembre, reconocen que el secuestro de Luis Manuel Díaz generó una crisis dentro del proceso, pero culpan al Gobierno por, según ellos, “echar por la borda la agenda de negociaciones pactada”, Allí, incluso condicionaron su viaje a México si antes no se concertaban los temas a tratar. “El Eln no cumplirá este o cualquier ultimátum que se le quiera imponer de manera unilateral por la contraparte”, dicen en la misiva firmada por ‘Pablo Beltrán’, Aureliano Carbonell y Bernardo Téllez.



En la otra carta –con fecha del 23 de noviembre– anuncian que asistirán a la quinta ronda de diálogos. No obstante, proponen, sin mencionar el secuestro, que durante los primeros días del quinto ciclo ambas delegaciones definan los asuntos que se van a tratar durante las plenarias, argumentando –y, de paso, respondiendo a Patiño– “que no se debe encomendar esta tarea a otras instancias de menor alcance”.



Si bien las dos delegaciones finalmente resolvieron encontrarse antes del ciclo, estas cartas, junto con otros mensajes de ‘Antonio García’, quien señaló que ese es un tema que se debe discutir en la mesa, pero que no “aceptará imposiciones”, indican que este no será un asunto sencillo de tratar y que, por ahora, las delegaciones van por caminos opuestos.



En ese sentido, las líneas rojas del Gobierno ya están trazadas. Desde el saliente comisionado de Paz, Danilo Rueda, hasta los miembros de la delegación han manifestado que el secuestro debe parar. “(...) Quiero señalar el compromiso de nuestra delegación de que, nombre por nombre y caso por caso, exigiremos al Eln que ponga en libertad a las personas que tiene en su poder y que más allá de ello renuncie definitivamente a esta práctica”, señaló el senador Iván Cepeda antes de partir rumbo a México.



(Le puede interesar: Mesa de diálogo con disidencias de 'Mordisco' se reanudaría la próxima semana).

Facebook Twitter Linkedin

Luis Manuel Díaz fue dejado en libertad el pasado 9 de noviembre. Foto: Esteban Vanegas. Mision ONU

La financiación

Otro asunto que se pondrá sobre la mesa del lado del Eln es el de la financiación de la guerrilla como condición para dejar de secuestrar y cometer otros delitos como extorsiones, algo que el Gobierno no ve viable en esta fase del proceso, pese a que en más de una ocasión se ha hablado de la posibilidad de crear un fondo multilateral para tal fin.



“De financiación, si acaso, se puede hablar cuando se avizore el fin del conflicto. Ellos están planteando que lo que hay que financiar es el cese del fuego; nosotros pensamos que lo que hay que financiar es la construcción de paz”, dijo Otty Patiño en entrevista con María Isabel Rueda.



En ese sentido, Juan Manuel Torres, coordinador regional de Pares, considera que el Gobierno acierta y que si bien “es lógico que en este contexto de urgencia dé resultados” se está en punto tan crítico de la negociación que “no se deben tomar decisiones aceleradas que afecten el cálculo político de la negociación”.



De hecho, hay que recordar que en la negociación con las extintas Farc la discusión sobre la financiación ocurrió antes de arrancar la fase pública, es decir, durante los encuentros exploratorios de febrero de 2012.



Y es que para los analistas, estos dos temas serán fundamentales para saber qué tan firme está el Gobierno frente a las pretensiones de la guerrilla.



“El Gobierno tiene que ponerse muy serio con la metodología, con plantear líneas rojas y en ese sentido es importante lo que Patiño ha dicho sobre sentarse y de verdad preguntarle al Eln si va a seguir o no secuestrando porque de lo contrario no tiene sentido. Aunque hay que tener claro algo y es que no creo que el Gobierno quiera romper estas conversaciones, sin embargo, puede ser el punto para dejar la laxitud”, opinó Andrés Felipe Ortega, analista en temas de paz y conflicto y profesor de la Javeriana.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Antonio García, comandante del Eln durante el cierre del tercer ciclo. Foto: Efe

(Lea también: 'Tenga un mínimo de decencia': Lafaurie a JP Hernández tras críticas a proceso con Eln).



Otro elemento adicional es que Patiño llegará a la mesa sin haber sido posesionado como comisionado de Paz, pero con un estatus mayor luego de que el presidente Petro lo anunció como el reemplazo de Rueda, lo que, según los expertos, le dará mayor margen de maniobra en la mesa.



En todo caso, la presión para el Gobierno por parte de la oposición y de la misma sociedad civil no es menor.



“Las negociaciones se pueden hacer cuando hay voluntad de paz, y la voluntad de paz es la liberación inmediata de todos los colombianos. Tenemos un Gobierno que ha abandonado los territorios, que los tiene prácticamente despejados y por eso están secuestrando”, señaló la senadora Paloma Valencia durante una audiencia en el Congreso en donde se escucharon a los familiares de personas secuestradas.

Los otros temas

Este ciclo también está atravesado por la primera evaluación del cese del fuego, vigente desde el 3 de agosto. De hecho, este primer informe del Mecanismo de Verificación de la tregua debió haber sido presentado a los miembros de la mesa a principios de noviembre; sin embargo, el caso de Mane Díaz retrasó el análisis.



Asimismo, se revisarán los avances en la fase de diseño del Comité Nacional de Participación, instancia que durante esta ronda de diálogos suspenderá sus encuentros.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias