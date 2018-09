'Fiscalía y SAE son las que deben entregar datos sobre bienes de Farc'

Tras la solicitud de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Superintendencia de Notariado y Registro de suministrar información para decidir sobre medidas cautelares de las Farc, esta última entidad señaló que la competencia para suministrar esa información requeridad es la Sociedad de Activos Especiales y la Fiscalía.

Esta semana se conoció es petición hecha por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la justicia de paz para que en 10 días hábiles presente un informe detallado, con los respectivos soportes, acerca de toda la información que conozca relacionada con el inventario de bienes y activos que hizo la exguerrilla, con el fin de que esos sirvan para la reparación de las víctimas del conflicto.



“Son la SAE, como gerente de la Comisión de Verificación, y la Fiscalía, como encargada de adelantar las investigaciones relacionadas con la extinción de dominio, los organismos a los cuales corresponde cumplir esta función”, aseguró este miércoles el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa.



De acuerdo con el funcionario, la Supernotariado ha respondido de "forma eficaz y oportuna a las tareas que en ese sentido le han sido asignadas", específicamente

en lo atinente a la elaboración de un detallado informe sobre los hallazgos encontrados en el proceso de revisión de 698 bienes inmuebles.



“Aunque estos predios no pudieron ser plenamente identificados, porque la información no estaba, en su totalidad, en manos de los miembros seleccionados por las Farc para este procedimiento, pudimos establecer que son terrenos que no cuentan con folio de matrícula ni cédula catastral”, explicó Mesa.



Para ese fin, explicó el funcionario, fue necesario hacer el ejercicio de localización de estas tierras a través de 180 coordenadas, suministradas por la SAE con la idea de lograr la ubicación geográfica de los inmuebles.



Esta audiencia sobre medidas cautelares se inició luego de que hace unos meses uno de los fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP solicitara al Tribunal para la Paz una audiencia con el fin de que se impongan medidas cautelares sobre los bienes de las Farc.



En la reciente petición de la JEP para vincular a la Supernotariado, la justicia especial había dejado claro que antes de tomar una decisión debe establecer con exactitud cuáles son los bienes de las antiguas Farc.



