Denuncian desaparición de suboficial del Ejército en Saravena, Arauca

Alejandra López Correa, de 23 años, salió en la noche del 7 de junio de la casa de una amiga hacia su casa en Saravena, Arauca, a cinco cuadras de distancia, pero nunca llegó.

Alejandra ha vivido casi toda su vida en Saravena, Arauca. Su familia llegó al municipio cuando ella tenía cuatro años, allí se graduó del colegio y luego se fue para Cúcuta, a estudiar diseño gráfico. Cuando terminó su carrera, se presentó al Ejército como profesional. Actualmente es suboficial del Ejército y trabaja en la parte administrativa del Fuerte Militar de Tolemaida, donde ejerce como diseñadora y docente.



Alejandra López salió a vacaciones el 12 mayo y se fue para Saravena, el 7 de junio fue a visitar a una amiga, a unas cinco cuadras de su casa. Cuando terminó la visita, volvía para su casa, alrededor de las 9:40 de la noche. En ese trayecto, desapareció.



Según información de algunos vecinos, que no ha sido comprobada, unas cuatro personas interceptaron a Alejandra, la subieron a una moto y se llevaron la moto que ella conducía.



Hasta el momento, no se sabe quién se habría llevado a Alejandra, pues en la zona operan diferentes grupos armados y su familia cree que la pudieron haber interceptado por estar en el Ejército.



Olga Correa, la mamá de Alejandra, pide que la devuelvan a su casa pronto a su casa.

Alejandra es diseñadora gráfica y trabaja en el área administrativa de Tolemaida. Foto: Archivo particular

