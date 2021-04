Ya son más de 6.000 los refugiados venezolanos en Arauquita

En Arauquita, en Arauca, no solo los venezolanos refugiados en la población colombiana se resisten a regresar, sino que, por el contrario, parece que están llegando más.



Este Jueves Santo se hizo un nuevo censo y se encontró que había 4.051 personas registradas. Pero, según el alcalde Etelivar Torres, se calcula que ya son 6.000 los habitantes del estado Apure (Venezuela) que han pasado a su municipio huyendo de lo que denominan los atropellos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que realiza desde hace dos semanas una operación militar contra disidencias del frente 10.º de las Farc.



Según el alcalde, los refugiados están en 45 puntos de concentración entre albergues transitorios y viviendas, en las que hay hasta 70 personas.



Mientras tanto, al otro lado de la frontera, en el estado Apure, las escaramuzas entre la FANB y las disidencias de los frentes 10.º y 28 (este último desplazó su gente para ayudar a sus excompañeros de filas) se han mantenido.



Mañana se cumplen 15 días desde que se inició el éxodo de habitantes del lado venezolano luego de que la FANB realizó ametrallamientos y bombardeos contra el frente 10.º.



Las denuncias

La denuncia de los refugiados es que esos ataques han sido indiscriminados y que los militares de su país han cometido todo tipo de atropellos, desde asesinatos, detenciones arbitrarias, saqueos, incendio de viviendas y amenazas. Por esa razón es que salieron huyendo.



Esta situación ha llamado la atención en la medida en que al otro lado de la frontera no solo están las disidencias del frente 10.º, sino que también lleva lustros el Eln y ahora hace presencia la ‘Nueva Marquetalia’, de ‘Iván Márquez’, ‘Romaña’, el ‘Paisa’ y ‘Santrich’.



Mientras tanto, esta semana llegaron a Arauca los 90 infantes de marina con los que se comprometió el Gobierno para reforzar la seguridad en la frontera. De todas maneras, el compromiso es completar unos 9.000 hombres de las diferentes fuerzas.

Pero pasando el río Arauca, en las poblaciones venezolanas de La Victoria, La Capilla y El Arenal, la situación no mejora. No hay tregua entre las partes.



Aunque desde Caracas se anunció el envío de más tropa, las escaramuzas se mantienen. Desde Arauquita se ha reportado a lo largo de la semana el sobrevuelo de aviones y helicópteros con los correspondientes ametrallamientos. También las explosiones han estado a la orden del día.



Si bien no hay información oficial, el reporte que entregan los refugiados que tienen contacto con gente que todavía sigue en la zona es que los irregulares colombianos continúan sembrando minas en puntos estratégicos y hostigando posiciones militares.



Es más, esta semana informaron que un oficial y un suboficial de la FANB murieron y varios solados resultaron heridos. Incluso han dado cuenta de que dos carros militares blindados fueron destruidos por los guerrilleros cuando activaron bombas a su paso.

Los refugiados.



Algunos de los refugiados en ciertos momentos del día abordan una lancha, que les cobra 2.000 pesos por llevarlos al otro lado del río, para sacar a toda velocidad algunos enseres y traerlos a Arauquita.



También aprovechan para darles de comer a los animales que tuvieron que dejar. Si bien algunos pasaron mascotas, no todos pudieron hacerlo y, además, dejaron gallinas, cerdos y hasta ganado.



Pero mientras al otro lado de la frontera se mantengan los enfrentamientos entre las disidencias y la FANB será casi imposible que los refugiados vuelvan a su tierra.



